El PP mantiene que el aborto no es un derecho "fundamental" y acusa al Constitucional de electoralismo

El Partido Popular sigue sin reconocer el aborto como un "derecho fundamental", a pesar del claro pronunciamiento del Tribunal Constitucional en este sentido. Desde la dirección nacional de Génova defienden que el Constitucional no tiene capacidad para "reconocer" derechos "fundamentales" y que no se moverán ni una línea de la postura que marcó Alberto Núñez Feijóo en febrero: derecho legal pero no fundamental.

Son muchos los dirigentes del PP que reconocen que Núñez Feijóo hizo algo "histórico" para el partido al imponer el giro en la postura sobre el aborto. "Es un derecho que tiene la mujer de acuerdo a la legislación de su país", dijo Feijóo el pasado 15 de febrero después de varios días de polémica en los que la dirección del PP no aclaraba su opinión sobre el aborto. Su pronunciamiento fue definitivo porque nunca ningún presidente del PP había reconocido así el derecho al aborto.

Pero Feijóo, que no retiró el recurso de inconstitucionalidad de su partido contra la ley de plazos aunque asumía que sería rechazado, le puso un 'pero'. "Es un derecho que tiene la mujer", pero "no es un derecho fundamental", matizó. El argumento del líder de la oposición era que no está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Tres meses después, la sentencia con la que el TC desestima el recurso del PP sí reconoce como un "derecho fundamental" la autodeterminación de la mujer y su libertad de elección. El texto aprobado este martes y elaborado por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, considera que "el sistema de plazos es conforme a la Constitución por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad".

Contra Conde Pumpido

Los populares no aceptan esta definición y denuncian además un uso electoralista de los tiempos por parte del TC. No es "casualidad", dicen, que el fallo del Constitucional llegué dos días antes de que empiece la campaña electoral. El aborto sigue siendo un tema controvertido para el PP porque no se ha llevado todavía a un congreso ideológico ni hay una ponencia que ratifique la nueva postura —aunque destacados dirigentes populares defienden en conversación con Público que el partido ha asumido el giro de Feijóo sin fisuras— y desde Génova deslizan en sus críticas que el Gobierno está usando el Constitucional para forzarles a hablar del aborto a las puertas de unas elecciones. Señalan directamente a su presidente: "Es la pegada de carteles de Conde Pumpido".

El PE pide que se reconozca como derecho fundamental

Lo cierto es que en julio del año 2022 el Parlamento Europeo acordó pedir que se incluyese el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La propuesta de los eurodiputados fue añadir al artículo 7 de la Carta que "toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal".



La resolución salió adelante con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones. Entre los representantes españoles en el PE que votaron, sólo PP, Vox y el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá lo hicieron en contra. Hubo una treintena de populares europeos que respaldaron la propuesta.

Amnistía le pide a Sánchez hablar del aborto con Biden

En este sentido, el derecho al aborto podría ser también uno de los temas centrales en el encuentro de este viernes entre Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Al menos así se lo ha pedido Amnistía Internacional. La organización que defiende los derechos humanos ha incluido el aborto en su lista de "asuntos espinosos" que el líder del Ejecutivo español debería despachar con Biden, recordándole que "está total o casi totalmente prohibido en unos 24 estados de Estados Unidos, prácticamente la mitad del país".