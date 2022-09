El PP de Moreno inicia el curso político a la ofensiva contra el PSOE por los ERE y arremete contra Sánchez por la sequía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su partido, el PP, que estrena mayoría absoluta en Andalucía, el territorio más poblado y por tanto decisivo, han iniciado el curso político que desembocará en las elecciones municipales de mayo del año que viene, que el PP ya tiene en el visor, con un objetivo claro: allanar el terreno a Alberto Núñez Feijóo en su camino hacia la Moncloa y proseguir con la erosión del PSOE en Andalucía, el que fuera hasta 2018 territorio fetiche del socialismo.

El presidente Moreno, en su línea de vender moderación, mientras sus heraldos hacen el trabajo de discurso duro, anunció que convocará al resto de partidos este jueves para intentar buscar acuerdos ante un panorama lleno de "incertidumbres" en España. El presidente pidió propuestas realistas a la oposición y manifestó que su intención, mientras tenga mayoría absoluta, es mantener reuniones, dialogar y compartir con el resto de fuerzas políticas, para proponer "cosas juntos". Moreno, en esa línea de poli bueno rodeado de polis malos, añadió que la mejor manera de ganar las municipales es olvidarse de campañas políticas y hacer el trabajo de Gobierno.

Así, el nuevo lugarteniente de Moreno, el consejero de la Presidencia Antonio Sanz, el que fuera principal colaborador de Javier Arenas durante varios años y que estaba en la sala de máquinas del PP en los inicios del caso de los ERE, ha fijado ya la dirección de la ofensiva, que se puede resumir en dos frentes principales: la sequía es cosa de Pedro Sánchez y el indulto al expresidente Griñán implica que el PSOE es incapaz de reconocer lo que sucedió: munición de grueso calibre, amplificada con el altavoz de la Junta de Andalucía.

Sanz dijo dos cosas este lunes por la mañana. Por un lado, fue muy duro contra el PSOE y también, por extensión, contra la familia de José Antonio Griñán, que es la que ha solicitado el indulto por razones de equidad y humanidad. Para Sanz, el PSOE trata de "justificar lo injustificable" y el indulto es "difícil" de comprender: "Parece que más bien se busca el indulto al PSOE con algo que ha sido gravísimo. El indulto es difícil de entender cuando el PSOE no reconoce lo ocurrido ni ha pedido perdón", según recoge Europa Press. El fin de semana, Sanz había dicho: "Pedro Sánchez debería organizar una gira por los pueblos de Andalucía para pedir perdón por los ERE".

Sin embargo, el discurso de Sanz tiene más de política, de estrategia de desgaste que de realidad. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a pesar de las proclamas de Sanz, no ha apoyado el indulto: "Me debo al código ético del partido, mucho más por ser el secretario general del PSOE-A", dijo hace unos días sobre esta cuestión.

Espadas quiere conformar una alternativa de Gobierno, hablar de gestión, conformar una oposición a su estilo, hacia el centro, y abandonar la discusión sobre la corrupción del pasado. Este lunes defendió que el debate sobre el indulto debe estar "alejada de los posicionamientos políticos" de un partido como el PSOE y de sus cargos públicos, porque lo contrario supone, en su opinión, hacerle "un flaco favor" a dicha solicitud de medida de gracia.

La sequía

Por otro lado, la sequía, según se recoge en los informes estudiados este mes de agosto por el Gobierno andaluz, es profunda. En Doñana, la laguna Santa Olalla se ha secado por una combinación de factores "relacionados con la sobrexplotación y la sequía", según dijo el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, este lunes en Canal Sur Radio.

Pero para el Gobierno andaluz, lo que hace el Ejecutivo de Sánchez no sirve: "Todo son informes, no hay nuevos proyectos, y es decepcionante. No es normal que se desatienda a las comunidades en esta materia". El PP contrapone, frente a la actitud del Gobierno central, un trabajo "previsor" de la Junta que afirma, ha llevado a aprobar dos decretos contra la sequía. "Nos convocan para informar sobre cómo están las cosas, eso ya lo sabemos, lo que queremos son inversiones", dijo Sanz.

Por la tarde, tras la Junta Directiva del PP en Andalucía, en la que Moreno anunció que Loles López dejaba, para dedicarse en exclusiva al Gobierno, la secretaría general del partido en manos del cordobés Antonio Repullo, el presidente abundó en este discurso, en el que reclamó obras al Gobierno de España: "Si no, vamos a tener que cortar el agua a los agricultores", amenazó Moreno.

El Gobierno andaluz está en ese discurso a pesar de que no termina de renunciar al plan que presentó el PP la legislatura pasada con Vox y Ciudadanos para ampliar las zonas potencialmente regables en el entorno de Doñana, un asunto que generó gran preocupación en la Comisión Europea. El PP continúa defendiendo en este contexto de sequía un "equilibrio" entre actividad económica y la defensa de Doñana.

Para el director de la estación biológica de Doñana, el tema está claro: "En una situación en la que no hay agua y la poca que hay se está usando, no tiene sentido [continuar con ese plan]". Por el contrario, "hay que plantearse cómo actuar en un futuro en el que la situación se va a cronificar: en cuanto pasemos a esta nueva normalidad en la que la excepcionalidad va a ser los años en los que llueva mucho, la cantidad de agua va a ser menor, por lo que hay que actuar en consecuencia".

La situación

Con fecha de 22 de agosto de 2022, según la Junta, "la situación hidrológica de las demarcaciones intracomunitarias que son competencia de la Junta de Andalucía se encontraban al 35,7% de su capacidad". "Por su parte, la Demarcación del Guadalquivir, de competencia estatal, se encontraba al 22,5% de su capacidad. En cuanto a los sistemas de explotación que se encuentran en situación de emergencia, se apunta a Viñuela-Axarquía y Cuevas de Almanzora en las Cuencas Mediterráneas y a Dañador, Martín Gonzalo y Sierra Boyera en la demarcación del Guadalquivir", recoge un informe del Gobierno andaluz.

El documento de la Junta advierte de que, "si la situación de escasas precipitaciones se prolonga a lo largo del primer trimestre del nuevo año hidrológico (último trimestre de 2022) será necesario analizar la evolución de los indicadores establecidos en los decretos de sequía de la Junta y, en función del grado alcanzado, adoptar las medidas correspondientes: Dado el nivel de sus embalses, las zonas que precisa de una atención especial son La Viñuela, que actualmente se encuentra en situación de emergencia; Cuevas de Almanzora, en situación de escasez grave (emergencia) por la interrupción del trasvase Negratín-Almanzora; y Campo de Gibraltar, que estaría nuevamente en situación de escasez severa (alerta) pero muy cerca de la emergencia. Igualmente, la Consejería de Agua destaca en el informe la complicada situación en la que están los regantes de la comarca de Benínar (Campo de Dalías)".

"En cuanto –añade– a los sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica Guadalete- Barbate, se hace hincapié en el estado del Guadalete, que podría entrar en situación severa; mientras que el Barbate, alcanzaría la escasez grave. Por su parte, si la situación continuara igual en los próximos meses, habría que contemplar la posibilidad de declarar la escasez severa en los sistemas de explotación ubicados en el Tinto-Odiel- Piedras".

El PSOE de Espadas

El PSOE de Juan Espadas, mientras tanto, tras la derrota y el vuelco que pronostican las encuestas trata de defender a capa y espada la actividad del Gobierno de España de los ataques del PP, y a la vez dar una imagen de alternativa constructiva, con propuestas que ahondan en la centralidad que quiere ocupar el nuevo líder socialista, como una rebaja en el IRPF una "desgravación autonómica en el IRPF para paliar el incremento de intereses de las hipotecas a familias con rentas menores de hasta 40.000 euros en tributación conjunta y 35.000 individual", además de facilitar a las familias con hijos el acceso a las guarderías.

Así, Espadas ha querido centrar el tema en Andalucía y quiere que un grupo de trabajo en el parlamento estudie los efectos de la sequía y maneje medidas a tomar. Busca llevar el tema de la sequía al Parlamento y centrar la discusión en lo que hace Moreno y quitarle así presión a Sánchez.

El líder socialista subrayó que la Junta tiene competencias "con carácter exclusivo en las cuencas intracomunitarias" de la comunidad autónoma, que afectan al "agua que consume el 60% de la población andaluza". El Gobierno andaluz dice que solo tiene poder sobre el 37%.

Sobre las críticas del PP, Espadas ha querido dejar claro que el PSOE andaluz "reivindica" la ejecución de "todas y cada una" de las obras hidráulicas declaradas de interés general por el Estado que estén "pendientes" en Andalucía, y va a "exigir que sigan ejecutándose" o "se impulsen aquellas que no se han ejecutado", pero como líder de la oposición andaluza tiene la "obligación" de exigir a la Junta que "cumpla sus competencias".

Al respecto, animó a "repasar el nivel de ejecución" de las 17 obras que el Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno acordó en el año 2020 declarar de interés autonómico y de las que "asumía que tenía que llevarlas a cabo de forma urgente", según recoge Europa Press. Espadas aseguró que dichas obras "no son ni muchísimo menos todas" las que tendría que acometer la Junta, y "en las provincias de Granada, Málaga y Jaén ni siquiera se ha ejecutado ninguna de las que se declararon de interés autonómico".