El PP de Murcia ha aceptado la renuncia del número 20 de sus listas municipales a esa capital en las elecciones del próximo 26 de mayo y presidente del partido en la pedanía de El Raal, Ramón Andrés Abellán, tras difundirse audios en los que coaccionaba para empadronarse y votarlo a cambio de trabajo.

Según fuentes del partido, el alcalde, José Ballesta, ha aceptado su renuncia y el PP ha iniciado el procedimiento para darlo de baja.

En las grabaciones telefónicas difundidas por la Cadena Ser y el diario La Opinión de Murcia se escucha a Abellán, vocal de la oposición en la junta municipal de esa pedanía, decirle a dos interlocutores que si los interesados no se empadronaban en El Raal, dando a entender que debían hacerlo para votar al PP, tendría que despedirlos del trabajo que les consiguió para el ayuntamiento.

"A él lo he metido a trabajar por política y tiene que cumplir y si no, tengo 20 como él", declara Abellán

"A él lo he metido a trabajar por política y tiene que cumplir y si no, tengo 20 como él", dice en otro momento de la conversación, en la que pone como ejemplo otro despido por no acatar esta norma: "Tu hijo sabe que al Christian me lo cargué. Se fue de nosotros y aunque había firmado la renovación, me lo cargué".

Cuando el padre de uno de los trabajadores amenazado con el despido le dice que su hijo es un buen trabajador, Abellán le replica: "Da igual como lo haga, él depende de mí".

"Negocié con él que se empadronara", "él está trabajando para el ayuntamiento y hay unas normas y si las quiere cumplir, bien, y si no, otro, así de claro", comenta en otros momentos.

A finales de abril, el PP abrió un expediente de expulsión a su candidato a la alcaldía de Librilla, Francisco Alcón, por haber intentado comprar votos a cambio de pagar una multa a un vecino.

Roque Ortiz dimitió tras salir a la luz audios de una reunión interna del partido en la que animó a presentar proyectos sin convocatoria oficial

En enero de 2018, el edil de Fomento del PP en Murcia Roque Ortiz dimitió tras salir a la luz audios de una reunión interna del partido en la que animó a presentar proyectos sin convocatoria oficial y dijo que las concesionarias no debían olvidar que consiguieron trabajo "gracias al partido".

"Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente que le hemos conseguido un trabajo. Todo eso, que no se olvide", se le escuchaba.

"Muchos están donde están gracias a vosotros y gracias al PP. El que no se acuerda de las cosas es un marrano y puede ser que cuando vengan otros, que puede pasar, los pongan en la calle", añadió.

Hilando ese caso con el actual, el PSOE ha señalado en un comunicado que "vuelve a quedar patente que la red clientelar del PP no quedó zanjada con la dimisión de Ortiz, sino que sigue vigente".

"Estamos ante un nuevo caso que evidencia que el PP lleva gobernando 24 años porque ha estado comprando votos, dando puestos de trabajo a cambio de papeletas en las urnas. Es una situación absolutamente miserable, no se puede jugar con las aspiraciones de la gente", indica la Ejecutiva local socialista.

De la misma opinión es el candidato de Podemos-Equo a la alcaldía, Ginés Ruiz, al tachar lo ocurrido de "escándalo" y comprobar que "la red clientelar del PP sigue funcionando 24 años después de llegar al poder. Ya no sería un hecho puntual, sino una forma de hacer política, una forma de entenderla en la que se aprovechan de lo público para sacar beneficio en lo privado".