El PP prepara un congreso para "reiniciar" el partido sin debatir sobre ideas ni perseguir las sospechas de corrupción

"No es un congreso de refundición pero sí es un congreso de reinicio". Así lo ha definido Esteban González Pons, presidente del Comité Organizador del congreso extraordinario que celebrará el PP los próximos 1 y 2 de abril y del que, salvo sorpresa, Alberto Núñez Feijóo saldrá elegido presidente del partido. Eso sí, no habrá debate sobre las ideas en este "reinicio" de los conservadores, como pedía Cayetana Álvarez de Toledo, porque el calendario es tan ajustado, aseguró Pons, que "no da lugar a debates profundos sobre ideología".

"Ha llegado el momento de que resolvamos algunos problemas que hemos venido arrastrando", ha asegurado Pons en una rueda de prensa junto a Cuca Gamarra. En un brevísimo Comité Ejecutivo celebrado este martes antes de la Junta Directiva Nacional, el PP ha ratificado a Esteban González Pons y Cuca Gamarra como presidente del Comité Organizador del XX Congreso y coordinadora general del partido, respectivamente. La hasta ahora portavoz del PP en el Congreso ha tomado las riendas del partido hasta el nombramiento de la nueva Ejecutiva y será ella quien interpele al presidente del Gobierno desde el hemiciclo.

Se abre así un mes de transición en Génova hasta la celebración de un congreso al que, en palabras del eurodiputado, "el PP no llega por propia voluntad " sino obligado por la circunstancias. "El PP ha llegado a un punto que necesita reiniciarse", asegura.

Sobre la gran cita a la que se emplazan los populares en Sevilla el primer fin de semana de abril se habló durante la Junta Directiva Nacional convocada en la jornada del martes. Cayetana Álvarez de Toledo pidió ante sus compañeros de partido reabrir el debate ideológico. También Isabel Díaz Ayuso se posicionó con la diputada catalana. La presidenta madrileña quiere que Feijóo de "la batalla cultural" y solicitó presentar "una batería de medidas reformistas" nada más terminar el congreso.

En defensa de la "honorabilidad" de Ayuso

Sus pretensiones tendrán que esperar porque no habrá debate sobre el proyecto ideológico del PP. "Los plazos con los que vamos a trabajar no permiten redactar una ponencia, debatirla, enmendarla y poder aprobarla con garantías", justifica Esteban González Pons. El congreso extraordinario solo servirá para votar a la nueva dirección del partido.

El PP ha puesto en marcha el calendario y lo hace bajo una consigna clara: no dudar de Isabel Díaz Ayuso. Gamarra y González Pons ratificaron el apoyo de la del partido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "La dirección del PP confía absolutamente, del todo, en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso", dijo tajante el eurodiputado. "No hay porqué cuestionar su honorabilidad", repitió más tarde Cuca Gamarra.

Ambos confirmaron que el comité de derechos y garantías del partido ha cerrado definitivamente el expediente contra Ayuso por el contrato que vincula a su hermano al considerar que la información aportada por la presidenta es suficiente. Al ser preguntado por la opinión del partido sobre el enriquecimiento de Tomás Díaz Ayuso gracias a un contrato de la Comunidad de Madrid, González Pons se limita a decir que "hasta el momento al PP no le consta ningún tipo de irregularidad".

Con el congreso en marcha y la candidatura de Feijóo sobre la mesa, este martes se ha evidenciado la victoria de Ayuso frente a Casado en su batalla personal con la que han sacudido los cimientos del partido. Díaz Ayuso se queda y lo hace respaldada por los suyos mientras Pablo Casado se despidió ya de la dirección del PP.



Falta todavía por despejar la incógnita sobre su futuro dentro de la formación y si dejará o no el acta como diputado. Preguntada sobre la situación de incertidumbre del todavía presidente del partido, Cuca Gamarra aseguró que se trata de "una decisión de personal" de Casado y que le corresponde a él aclararlo.

Por el momento mantiene su escaño, pero no sus funciones. Como ya contó Público, Gamarra es desde este momento la cara más visible del partido en el Congreso y será ella quien pregunte al presidente Pedro Sánchez. Sobre si volveremos a ver a Casado en el Congreso, la portavoz no ha aclarado si asistirá este miércoles al Parlamento pero aseguró que su última aparición fue lo suficientemente "concluyente". Tuvo lugar el pasado miércoles y Pablo Casado abandonó el hemiciclo instantes después de su intervención.