El PP estrena nueva marca, un charrán con forma de medio corazón —muy similar al utilizado por el Partido Popular Europeo y que también se asemeja (hasta la mitad) al utilizado por Unidos Podemos para el 26J— que lleva los colores de la bandera de España, en lugar del azul característico, y con el que quieren representar "el orgullo" que sienten por su historia. El uso de los colores de la bandera española es un claro guiño a Vox, que ha hecho de la unidad del Estado uno de sus mantras y que les gana terreno por la derecha.

Ha sido Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, la encargada de presentar el logo en Génova 13, y ha aclarado que no cambian el logo tradicional, sino que utilizarán de manera indistinta ambos.



González ha subrayado que estudiarán pedirle explicaciones al partido de ultraderecha en la comisión de investigación de partidos políticos que se realiza en la Cámara Alta

González ha manifestado la "preocupación" del Comité de dirección por la financiación de la oposición iraní a Vox y ha subrayado que estudiarán pedirle explicaciones al partido de ultraderecha en la comisión de investigación de partidos políticos que se realiza en la Cámara Alta.

El partido de Abascal ha admitido que el exilio iraní financió el 80% de la campaña europea de Vox en 2014, un total de 146 donaciones procedentes de seguidores de un grupo opositor iraní.

En concreto, integrantes del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) ingresaron desde una quincena de países casi un millón de euros –800.000 euros–, que fueron a parar a las arcas de la formación ultra. Sin embargo, las cuentas del partido nunca fueron auditadas, ya que la formación de extrema derecha no consiguió representación parlamentaria en esos comicios, como defienden desde el partido.

La convención será el rearme ideológico del partido

La conservadora ha confirmado que tanto Jose María Aznar como Mariano Rajoy, expresidentes del Gobierno, asistirán a la convención del partido que se celebra este fin de semana y que intenvendrán en ella de manera "especial".

González ha destacado que la convención, preparada para aproximadamente 4.000 personas, habrá "multiplicidad de formatos", con conferencias, debates e incluso intervenciones en mesas, y que todo ello se realizará en un único plenario. En la convención se abordarán las líneas maestras del partido de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo, y se tratarán temas tan diversos como la vigencia del Estado, la Constitución, el Estado de las autonomías, la despoblación, y donde se prevé que se presente la Ley de Concordia, como contrapunto a la Ley de Memoria histórica, que los 'populares' quieren derogar.

El PP ha invitado a una mesa de expertos que no están directamente vinculados a la formación, para "enriquecer el debate", además, los tres grandes discursos políticos del evento los protagonizarán el coordinador de la propia convención, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general Teodoro García Egea, y el presidente del partido, Pablo Casado.

No obstante, la dirección del PP no ha invitado personalmente a Soraya Sáenz de Santamaría, ya que, a su jucio "actualmente no tiene ningún cargo", pero han añadido que puede acudir "como una afiliada más".