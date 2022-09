El PP propone bajar el IVA de la carne, el pescado, agua, aceites, la pasta fresca y las conservas del 10% al 4%

Alberto Núñez Feijóo pide al Gobierno que "estudie" rebajar el IVA, del 10% al 4%, de los productos de alimentación básicos. La lista propuesta por el presidente del PP incluye la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Según los cálculos del PP, aplicar esta bajada del IVA supondría dejar de ingresar unos 970 millones de euros al año que se cubrirían con los excedentes de recaudación del Ejecutivo.

Feijóo aprovechó así su intervención ante los barones del PP en el Comité Ejecutivo Nacional que se ha celebrado este lunes en la sede de Génova para concretar la propuesta que lanzó hace días de reducir el IVA de la cesta de la compra.

En España ya hay algunos alimentos de primera necesidad que cuentan con el IVA súperreducido que propone Feijóo. Es el caso del pan, las harinas, la leche, el queso, los huevos, las frutas, verduras y hortalizas, o las legumbres y tubérculos. A los que el PP quiere sumar ahora las carnes y pescados los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas.

El presidente del PP asegura que es una medida "estudiada" que "no carga el coste de la crisis a las familias" e insta al Gobierno a estudiarla, no sin antes criticar que se mantenga en el 'no' a la rebaja del IRPF. Según Feijóo, si el Ejecutivo no lo ha aceptado es "porque quieren quedarse con el dinero de los españoles que han pagado de más".

Acompañado del lema 'Menos impuestos', que presidía la sala de la sede nacional del partido donde reunió a los dirigentes autonómicos, Feijóo insistió en que su formación seguirá inamovible por la senda de las rebajas fiscales e ironizó incluso con que digan de él que es "amigo de los ricos". "Encajo las críticas con sentido del humor", dijo.