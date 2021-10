PP y PSOE mantienen viva la negociación para un presupuesto en Andalucía ante las andanadas de Vox

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, sacó en la tribuna del Parlamento autonómico el documento de propuestas que le entregó Juan Espadas, secretario general del PSOE, en la reunión que ambos mantuvieron hace un mes (de la que salió un entendimiento y una sintonía respecto al próximo presupuesto andaluz que se había quebrado esta semana) y manifestó que lo que había en ese texto estaba en el proyecto de presupuestos que llegará al Parlamento en noviembre.

"No hay absolutamente nada en este documento que no venga reflejado en el proyecto de Presupuestos", dijo Moreno, quien con estas palabras vino a corregir la descalificación del pasado martes que emitió su vicepresidente, Juan Marín. A falta de conocer el proyecto de las cuentas andaluzas, lo cierto es que el texto al que alude el jefe del Ejecutivo autonómico contiene líneas de actuación, no medidas concretas. El presidente insistió en que su Gobierno quiere acordar y, por ello, se están analizando de nuevo las propuestas trasladadas por Espadas.

El PSOE pasó para votación en el Parlamento como propuestas de resolución sus ideas respecto al Presupuesto: las que plasmó en un segundo documento que el diputado Antonio Ramírez de Arellano entregó al consejero de Hacienda, Juan Bravo, en otra reunión la semana pasada. El PP aprobó 10 de 17, sobre todo asuntos relacionados con educación y fondos europeos.

"Si quieren [pactar], pueden. Lo que no sabemos es si pueden", dijo Moreno. El PSOE, defendió el presidente, tiene dos opciones: o apostar por sus intereses o apostar por los intereses de Andalucía y ahora tienen una "oportunidad de oro" para demostrar que apuestan por esta tierra, según recoge Europa Press.

Estas palabras de Morno bastaron al PSOE para concluir que la negociación sigue viva. Fuentes cercanas a Espadas dijeron a Público que estaban "satisfechos porque Moreno se ha posicionado por fin sobre las propuestas". "Hemos conseguido que el PP entre", agregaron. "En el debate –añadieron– hemos visto que existe espacio de entendimiento. Si de verdad querían acordar con el PSOE es posible. Si anuncia una y otra vez su disponibilidad, que llame y cuanto antes. Que diga dónde y cuándo. Que nos llame y nos sentamos, antes de fecha en que termina el plazo para la presentación de la enmienda a la totalidad del presupuesto [el 18 de noviembre]".

Sobre la tensión de los días pasados, las fuentes indicaron que Moreno había "cambiado unilateralmente las reglas del juego". "Habíamos pactado el 1 octubre intentar un acuerdo antes de que el presupuesto llegara al Parlamento", dijeron.

Luego añadieron que la sanidad va a ser clave para un acuerdo o no. "Han votado en contra de mantener 8.000 empleos de sanitarios. Seguiremos peleando por fortalecer la sanidad pública. Será lo primero que pongamos encima de la mesa", dijeron.

Este clima entre PP y PSOE llega en medio de las andanadas de Vox, partido que le ha dado tres presupuestos a Moreno y que ahora quiere elecciones para ocupar el espacio que hoy ocupa Ciudadanos en la mesa. El portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, manifestó que existe una "profunda decepción" del partido de ultraderecha con el presidente Moreno.

"La conclusión es que el Gobierno de Juanma Moreno sigue abrazado a las políticas de la izquierda", afirmó Alonso. "No vamos a apoyar un presupuesto que vaya en contra del interés general de los ciudadanos. No vamos a hacer seguidismo de las políticas del PSOE", remachó Alonso.