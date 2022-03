El PP sale insatisfecho de la reunión con el Gobierno: "No ha cumplido las expectativas"

"No se han cubierto las expectativas que teníamos en relación a la necesidad de inmediación y concreción de medidas". Así ha valorado la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, su reunión con el Gobierno para llegar a un acuerdo sobre el Plan Nacional de medidas para responder al impacto de la guerra en Ucrania. El Partido Popular critica que la comitiva del Ejecutivo, formada por Félix Bolaños y las tres vicepresidentas, se presentó en el encuentro sin ninguna "medida concreta".



"Por nuestra parte hemos puesto medidas muy concretas que pueden ponerse e marcha", afirmó Cuca Gamarra. Las propuestas que el PP le trasladó al Gobierno pasan por incluir el combustible los productos a los que se les aplica el IVA súper reducido del 4%, deflactar el IRPF, es decir, ajustar su tarifa a la subida de precios, reducir el gasto público y revisar los presupuestos generales del Estado a la baja, paralizar las medidas para subir los impuestos y ordenar que no se suban las cotizaciones hasta que se recuperen los niveles de PIB.



Según Cuca Gamarra, ningún miembro del Ejecutivo les trasladó su parecer sobre estas medidas: "No nos han contestado, por lo tanto desconocemos su opinión". Tampoco se han aplazado a verse en los próximos días para avanzar en la búsqueda de un acuerdo antes del próximo 29 de marzo, cuando Pedro Sánchez pretende aprobar el paquete de medidas en el Consejo de Ministros. Cuatro días antes, el 25, se celebra el Consejo Europeo y el presidente del Gobierno quiere esperar a esa cita.



En el Partido Popular critican este calendario y le han pedido a las tres vicepresidentas- Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera-, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que tomen medidas "ya". "Es posible que pueda haber más reales decretos y se podría estar aprobando reales decretos sobre bajadas de impuestos", pidió Cuca Gamarra.



¿Habrá acuerdo?, le preguntaron los periodistas a la líder del PP en funciones. "La predisposición está pero iremos viendo si hay receptividad", respondió Gamarra, al tiempo que pedía al Gobierno no exigirles un cheque en blanco y presentarles propuestas.

"El Gobierno no ha hecho los deberes"

A las críticas del PP se le suman las de Ciudadanos, que salió del encuentro con la misma sensación: "Falta concreción". "¿Te voy a dar el apoyo a algo que ni siquiera sé lo que es?", aseguró Edmundo Bal, portavoz de los naranjas en el Congreso, tras una reunión que transcurrió en un tono "cordial y amable". Bal ha confirmado que Félix Bolaños les trasladó su "idea de esperar al Consejo Europeo del 29" para tomar decisiones de calado. "Adopta esas medidas ya", le exige Bal.



En el transcurso de la reunión Ciudadanos le presentó al equipo del Gobierno un "papel" con sus propuestas, al que Bal definió como "la receta de Ciudadanos, las recetas liberales", y critica que el Partido Popular se presentase sin documento a la reunión: "Nosotros no hemos ido solo a escuchar".