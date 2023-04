El PP sigue sin asegurar su apoyo a la reforma del 'solo sí es sí' pese a pactar con el PSOE cambios puntuales

El PSOE ha aceptado incluir en su reforma de la ley del solo sí es sí dos enmiendas del PP. Además, ambas formaciones han pactado transaccionar otras tres correcciones por "cuestiones técnicas", tal como han aclarado desde el grupo socialista este lunes, después de la reunión de la ponencia en el Congreso. Sin embargo, los populares siguen sin dar por cerrado su apoyo a la modificación a la espera de poder introducir otros "aspectos claves" durante la tramitación, que continua este martes con la votación del dictamen en la Comisión de Justicia.

"Hay otra serie de flecos que de aquí al jueves esperamos que se puedan acordar", aseguró este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que no quiso entrar en "más detalles". Los de Alberto Núñez Feijóo insisten en dejar en el aire su sentido voto —Sémper dejó claro que la negociación "está abierta" hasta la votación definitiva de este jueves en el Congreso—, pero al mismo tiempo subrayan que "no va a ser" por el PP "que esta modificación no se haga", afirmó Sémper en una rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

Lo cierto es que el pacto parece hecho y el portavoz popular presumió de que el PSOE "ha rectificado y ha aceptado" sus planteamientos. Las dos enmiendas de la derecha apoyadas por el PSOE, con el rechazo de Unidas Podemos (el espacio confederal ha votado también en contra del informe resultante de esta cita parlamentaria, según fuentes de dicho grupo) son las correspondientes a la número 57 y 64, tal como ha indicado el PSOE.

La primera busca revertir un cambio introducido en la reforma del Código Penal para derogar la sedición y modificar la malversación, aprobada a finales de 2022. De este modo, se vuelve a tipificar la responsabilidad de la persona jurídica por "infligir a otra persona un trato degradante" con la pena de prisión de seis meses a dos años para "solventar este hecho sobrevenido por la reforma de la sedición y elevar las penas hasta los límites preexistentes", según explican desde el principal grupo de la oposición.

El otro cambio hace referencia a la modificación del artículo 189 Bis del Código Penal ante la "destipificación por error" en la ley de infancia, conocida como ley Rhodes, que "debe recuperarse con urgencia". Se trata de corregir la destipificación de "la distribución o difusión pública a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de

dieciséis años".

En cuanto a las correcciones transaccionadas, una de ellas elimina "a los efectos del apartado anterior" del artículo 178.2 del Código Penal para evitar que pueda asociarse el precepto citado con la pena del artículo 178.1, según defienden desde el PSOE. "Esta modificación es puramente semántica y aclaratoria, en ningún caso subvierte la definición del consentimiento", matizan desde el grupo socialista. Por otro lado, ambas formaciones han acordado cambiar la palabra "circunstancias" por "modalidades" por "cuestiones técnicas".

Por su parte, Unidas Podemos afirma que "estudiará" el significado de las enmiendas pactadas con el PP, esto es, si esos matices esconden cambios más profundos o no. En todo caso, los morados han vuelto a lamentar el paso dado por sus socios: "Lo que acaba de ocurrir es que el PP ha humillado al PSOE haciéndole reforzar aún más la vuelta al modelo penal anterior, al de la violencia y la intimidación que basa la credibilidad de la víctima en función de las heridas de la víctima", ha señalado la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero.