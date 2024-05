El PP veta la amnistía en el Senado: estos son los siguientes pasos para la aprobación de la ley

El Partido Popular (PP) veta la amnistía en el Senado, como ya había anunciado, y cierra con ello un nuevo capítulo de la tramitación de la ley. El debate en la Cámara Alta ha sido acalorado, pero la mayoría que ostentan los populares no permite sorpresas. 149 votos a favor del veto y 113 en contra. Ahora, la ley volverá al Congreso, donde recibirá la aprobación definitiva, pero, ¿cuáles son los siguientes pasos?

Tanto las fuentes del PSOE consultadas, como el entorno de Francina Armengol descartan alterar el ritmo ordinario del Congreso para levantar el veto del Senado a la amnistía, por lo que sitúan el Pleno el día 30 de mayo, aunque insisten en que no es una fecha fija, toda vez que tendrá que decidirla la Junta de Portavoces.

Antes de nada, conviene recordar que la Constitución prevé que la última palabra en la aprobación de cualquier ley la tiene el Congreso y no el Senado (artículo 90). Por eso, el veto del PP que se ha aprobado en la Cámara Alta este martes no es definitivo. Si en la Cámara Baja existe una mayoría favorable a la ley, como es el caso, dicha mayoría es totalmente hábil para levantar el veto y ratificar el texto inicial.

Otro punto clave que no hay que perder de vista es que lo único que se debatirá en el Congreso ese 30 de mayo —si, finalmente, es esa fecha la elegida— es si se levanta o no el veto del Senado, es decir, que no se podrán introducir nuevas enmiendas. Lo que quedará aprobado, cuando, salvo giro monumental, se levante el veto es el texto de la ley de amnistía que aprobaron PSOE, Junts per Catalunya y ERC en marzo.

Así, todo indica que la Junta de Portavoces decidirá el martes, 21 de mayo, cuando está prevista su próxima sesión, si coloca la votación definitiva de la amnistía el 30 del mismo mes. Es algo que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la política española y, además, tendrá lugar en plenas negociaciones de investidura en Catalunya.

