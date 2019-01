El PP de Villaviciosa de Odón, una localidad situada al oeste de Madrid capital y con aproximadamente 30.000 habitantes, está en pie de guerra. El alcalde de la localidad, el 'popular' José Jover, publicó un comunicado el pasado 15 enero acusando a una de sus exconcejalas, María Martín Revuelta, y a su padre, Antonio Martín Beaumont, director de Esradio, de tramar una "venganza" contra él y acusa al periodista de "estar haciendo el cacique".



Jover les acusa de filtrar a los medios de comunicación "afines al periodista" unas intervenciones realizadas por él, "sacadas de contexto", del último pleno

municipal celebrado en el ms de diciembre. En el vídeo se puede ver como el alcalde de Villaviciosa le dice a una concejala de la oposición: "Es una ignorante, se lo digo en público para que conste en acta" y "no me interrumpa ni aunque se esté muriendo", entre otras dilapidarias frases.

El conservador reconoce a Público que "hay mal estilo" por parte de todos (también por la suya) pero lo justifica diciendo que "los plenos son así de violentos" y que las imágenes "están manipuladas" porque "parece que es un loco de atar". Jover afirma que Antonio Martín le envió un enlace a su WhatsApp personal, y que forma parte de una campaña de "acoso y derribo" hacia su persona.



El presidente del PP de Villaviciosa explica a este diario que todo empezó cuando se hicieron las listas de las anteriores elecciones , y a él le llaman de Madrid "para decir que tengo que meter a esta persona que no conocía", se refiere a María Martín, exdiputada en el Congreso y miembro del Comité ejecutivo del Partido Popular de Madrid. "Basta que te lo pidan, no es la primera vez que me pasa —confiesa Jover— nos pasa a todos los candidatos en algún momento, y yo lo acaté".

Jover afirma que la actitud que mantuvo Martín desde el primer momento fue "más bien díscola, más bien hostil, enfrentista"

Jover afirma que la actitud que mantuvo Martín desde el primer momento fue "más bien díscola, más bien hostil, enfrentista". El alcalde de Villaviciosa asegura que Martín "pasaba información a otros grupos de la oposición, principalmente a Vox, y también a Podemos" y explica que era información privada, de su Junta de Gobierno, "que teníamos compromiso de no divulgarla". Preguntado por Público sobre las pruebas al respecto, Jover responde: "Esto es un pueblo, te llega. Una vez puede pasar de inadvertido, pero a la cuarta, quinta y sexta, ya no. Es una deslealtad absoluta".

El todavía alcalde de la localidad confiesa que echó a Martín porque no desarrollaba bien su actividad en las áreas que le competían y que su rendimiento laboral "no era el esperado", ni el que él "necesitaba ni esperaba".

No obstante, el presidente del PP de Villaviciosa se muestra "tranquilo" sobre el futuro, porque ya anunció hace dos años que no se iba a presentar "ni a la presidencia del partido ni a la reelección", después de muchos años en política, 11 años como alcalde de la localidad, y volverá a la empresa del Estado. Asegura que no ha tenido ningún toque de atención del PP de Madrid, "ni una sola palabra". Público ha contactado con la formación, pero no ha recibido respuesta al respecto.

María Martín: "Espero que Jover no esté mucho más tiempo en la política"

María Martín Revuelta, exconcejala ayuntamiento Villaviciosa de Odón.

María Martín, por su parte, asegura a Público que actualmente se encuentra fuera del PP de Villaviciosa —dejó la secretaría general del partido hace un mes y de ser concejala delegada hace un año—, por lo que no percibe ningún ingreso de la política y está trabajando para el sector privado. Pero admite que todavía no ha renunciado al acta de concejala y que "sigue confiando en el proyecto del PP, especialmente en el de Pablo Casado".

Martín quiere pasar página cuanto antes. Afirma que está "en contra de los políticos que ejercen la política ad hominem" —como es el caso de Jover, concreta— y espera "que este tipo de personas que hacen acusaciones personales y difamatorias no estén mucho más tiempo en la política". La exsecretaria general del PP de Villaviciosa recuerda que Jover echó a otra concejala, Nuria Merino Yusta,y que éste se ceba especialmente con las mujeres." "Ahora me ha tocado a mí y a mi padre, que lo que hace es ejercer el periodismo".

Martín también subraya que Jover "tiene casos pendientes con la justicia y con otros periodistas". Fue condenado en 2017 a pagar 9.000 euros al periodista Miguel Ángel Prieto Fernández, por una intromisión intromisión ilegítima en su honor personal y profesional. Además, la Fiscalía presentó en 2018 una querella contra él y otros cinco concejales (tres del PP, uno de Ciudadanos y otro del PSOE) ante el juzgado de Instrucción decano de Móstoles. El ministerio fiscal les acusó de permitir que una empresa privada, Pescaderías Coruñesas, celebrase eventos en una finca sin licencia.

Por su parte, la formación política Vox, que cuenta con tres concejales en la localidad, emitió un comunicado a finales de julio del 2018, tras la expulsión de Martín, abroncando a Jover: "Con esta venganza mafiosa, Jover deja a un pueblo de 27.000 habitantes en manos de solo cuatro concejales, alguno de ellos de demostrada incompetencia, y tres de los cuales están imputados junto a él en la misma querella" y al que también acusaron de emitir "un comunicado rastrero plagado de mentiras".