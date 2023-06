PP y PSOE se alían en Murcia y dejan a Vox fuera de la Mesa de la Asamblea

El PP y PSOE se han repartido la Mesa de la Asamblea de Murcia y han dejado a Vox fuera de este órgano, lo que podría implicar que la ultraderecha retire su apoyo a una eventual investidura del líder del PP en la región, Fernando López Miras.

El Partido Popular obtiene la Presidencia de la mesa con Visitación Martínez y se asegura la vicepresidencia primera con Miguel Miralles. El vicepresidente segundo será Alfonso Martínez, del PSOE.

La secretaría primera de la Asamblea la ocupará Mari Carmen Ruiz, del PP, que ha obtenido 21 votos; y la secretaría segunda, Virginia Lopo, del PSOE, que ha obtenido 15 votos.

Una vez constituida la Mesa, comienzan las negociaciones para formar un Gobierno, pero desde Vox no se han tomado bien la noticia. El presidente provincial de la formación de ultraderecha en la región, José Ángel Antelo, ha manifestado tras la sesión constitutiva sentirse "perplejo" de que el PP le diera la espalda.

"Génova ha decidido ir a elecciones en la Región de Murcia"

Una coalición entre PP y Vox puede verse en peligro tras este movimiento, ya que Vox podría no apoyar la investidura de López Miras, ya que al PP le faltan dos votos para la mayoría absoluta, e incluso forzar la repetición electoral. Antelo ha asegurado haber "entendido el mensaje": "Génova ha decidido hoy ir a nuevas elecciones en la Región de Murcia. Cuando te mandan un mensaje tan claro como el de hoy, no tienes más remedio que escucharlo", ha valorado.

El diputado regional ha recordado que el PP quiere que "le apoyemos a cambio de nada, quieren que les regalemos los votos y eso no es posible, no podemos apoyar a cambio de nada".

Vox es la tercera fuerza política en la Región con "casi el 18% de los votos". Además, ha puntualizado que desde la noche electoral "hemos tendido la mano, pero el PP acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones en la Región". No obstante, asegura seguir con la "mano tendida".

El PSOE no quiere al "peor presidente que ha tenido la Región"

Que PSOE y PP se hayan puesto de acuerdo en este apartado, no significa que los socialistas vayan a apoyar la investidura de López Miras. El secretario general del PSOE en la Región y diputado regional, José Vélez, ha asegurado que ejercerá su labor como líder de la oposición "con responsabilidad".

El PSOE "solo estará a lo que digan los ciudadanos y en la Asamblea haremos lo mejor para los ciudadanos y la Región, y eso no es el peor presidente que ha tenido la Región, pero las matemáticas son las matemáticas y la democracia es la democracia", ha añadido.

A su juicio, lo positivo para la Región es que "haya un presidente serio". "López Miras no lo ha sido, no tiene la mayoría absoluta y si no tiene la mayoría tiene que buscar los apoyos, si no los obtienen, la democracia delimita cuál es la situación", ha añadido.