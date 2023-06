PP y Vox niegan la violencia machista e invisibilizan a la comunidad LGTBI en el municipio valenciano de Náquera

Los acuerdos entre PP y Vox en los diversos Ayuntamientos tras el 28M empiezan a tener sus primeros daños colaterales. En el municipio valenciano de Náquera han sido las víctimas de violencia machista y la comunidad LGTBI.

Como parte del acuerdo para formar un gobierno municipal, la ultraderecha ha incluido medidas como la retirada de banderas LGTBI de los edificios oficiales y sustituir las concentraciones contra la violencia machista por actos "contra toda violencia" o "contra la violencia".

Así se desprende del acuerdo que Vox, la lista más votada, ha compartido en sus redes sociales y que ha permitido la investidura de Iván Expósito como alcalde de este pueblo de 7.700 habitantes el pasado sábado. Vox ha obtenido cuatro concejales y el PP, tres en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

Entre los puntos del acuerdo se encuentran la "promoción de los valores constitucionales" y el compromiso de no colocar banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales. El punto 16, además, incluye: "Sustituir las concentraciones de 'no a la violencia machista' por 'no a la violencia' o 'condenamos toda violencia'".

Otros puntos son la "celebración del día de la Constitución y la Hispanidad" en el municipio, en alusión al 6 de diciembre y al 12 de octubre, o el "ajuste de la política de subvenciones municipal" con la "supresión de aquellas que no tengan una marcada función social, deportiva, cultural" y de las destinadas "a financiar entidades independentistas y pancatalanistas".

También se establece como punto del acuerdo el "recorte del gasto político socialmente improductivo, revisando las partidas de publicidad institucional y gastos superfluos", y la delegación de competencias en materia de comunicación institucional, redes y prensa estará en manos de una concejal de Vox.

Además, se acuerda la "neutralidad institucional en el ámbito cultural", la "defensa de las tradiciones y cultura valenciana así como de las fiestas populares del municipio" y la "defensa de la propiedad frente a la ocupación ilegal".

En el equipo de Gobierno, uno de los cuatro concejales de Vox tendrán las competencias de Tradiciones y Festejos Taurinos, Comunicación Institucional, Protocolo, Patrimonio, Aguas, Agricultura, Caza y Ganadería.

Otro de ellos contará con las competencias de Administración Local, Familia, Vida y Tercera Edad, Urbanizaciones y Nuevas Tecnologías, mientras que el tercero de los ediles tendrá Bienestar Social, Recursos Humanos, Sanidad, Educación y Atención al Ciudadano y el alcalde tendrá competencias de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Régimen Interior.

Entre los concejales del PP se repartirán las competencias de Urbanismo, Obras Públicas, Servicios municipales, Deportes, Parques y jardines, por una parte, Emergencias, Juventud, Cultura y Fiestas, por otra y, por último, Turismo, Empleo, Desarrollo Local, Comercio, Industria y Ferias.

Desde el PSPV-PSOE de Náquera han considerado que este acuerdo es "el pacto de la vergüenza y del odio", fruto de "la dupla de la derecha y la extrema derecha que convierte a Náquera en laboratorio de las políticas de discriminación hacia los colectivos víctimas de mayor violencia".

Asimismo, han invitado a los vecinos de la localidad a colocar banderas arcoíris en sus balcones y ventanas, "con los colores que el nuevo gobierno niega a toda la sociedad".