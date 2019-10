El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que su Gobierno "esta restaurando el orden público, poniendo en cintura a los violentos y protegiendo a los catalanes", y se lamentó de que todo ello, "lo estamos haciendo solos". Para añadir: "Porque ya vemos donde está el señor Torra; no condenando la violencia, no solidarizándose con las Fuerzas de Seguridad del Estado y no reconociendo a más de la mitad de los catalanes que no quieren la independencia y se quieren quedar en España", afirmó.

Sánchez también culpó de esta soledad a las derechas a las que, además de recordar que la sentencia es producto de unos acontecimientos ocurridos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, les dijo que "desgraciadamente están ahí con cero lealtad y cero soluciones", dijo.

El presidente del Gobierno en funciones, en un mitin celebrado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), también se refirió a su negativa a hablar con el president de la Generalitat, Quim Torra, a quien además de recordarle que primero debe condenar sin paliativos la violencia, aseguró que antes también debe reunirse con las fuerzas catalanas no independentistas, como le ha pedido el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El dirigente socialista indicó que lo que ha habido en Catalunya ha sido "un ataque de los violentos a la sociedad catalana y, por tanto a la sociedad española, y quienes se han puesto en medio para defender a la sociedad ha sido la Policía, la Guardia Civil y los Mossos" y, a continuación, pidió "un cálido aplauso".

García-Page dice que está en juego el modelo de país más que nunca

No fue la única referencia en el acto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page salió en defensa de la labor que están realizando, "Y tengo muy claro que la Policía, la Guardia Civil y ahora los Mossos sí me representan, porque defienden nuestras libertades y nuestros derechos frente a los violentos", afirmó, y hubo un gran aplauso.

García-Page hizo un vehemente discurso pidiendo la movilización, "porque es el único partido que puede afrontar la grave situación por la que atraviesa el país, porque está en juego el modelo de país más que nunca", advirtió