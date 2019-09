El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, puso especial énfasis en destacar que, a día de hoy, podría haber sido presidente del Ejecutivo si hubiera aceptado "las imposiciones" de Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición", pero indicó que no ha querido coger el "camino más fácil porque no dormiría por las noches, como el 95% de los ciudadanos españoles", dijo. "Hoy podría ser presidente del gobierno, pero no dormiría por las noches", explicó Sánchez.



Sánchez, en su primera entrevista tras confirmarse la repetición electoral (que volvió a conceder a La Sexta), explicó que no quería presidir un Gobierno en el que Unidas Podemos tuviera las carteras de Hacienda, la de Seguridad Social o la de política energética, "con personas de la confianza del señor Iglesias y con poca experiencia en la gestión pública", apuntó.

Según el dirigente socialista, no volvió a poner sobre la mesa la oferta del Gobierno de coalición en septiembre porque, además de rechazarlo Unidas Podemos, lo que subyació de aquel intento es que Pablo Iglesias buscaba "tener dos gobiernos en uno", dijo.

El líder socialista indicó que, de haberla aceptado, "esta noche tendría una crisis de Gobierno tras escuchar a Colau pedir a los ciudadanos que se manifiesten tras la sentencia del proces y cuestionar que en España se garanticen los derechos humanos", apuntó.

Una mayoría más amplia

Por ello, en todo momento Sánchez lanzó el mensaje de que "la solución más cómoda no siempre es la mejor" y presumió que ha antepuesto "el interés general y la gobernabilidad de España" para que haya un Ejecutivo que funcione.

El líder socialista unió esta idea con su llamamiento ya electoral. Defendió que las elecciones del próximo 10 de noviembre es una oportunidad "para que haya una mayoría más amplia que tenga un horizonte de legislatura estable", dijo.

Pese a las críticas a Unidas Podemos y a Pablo Iglesias, el presidente en funciones siguió diciendo que la formación morada es su "socio preferente" y aseguró que, si es necesario, volverá a buscar fórmulas de entendimiento con la formación morada, pero descartando de nuevo un Gobierno de coalición.

En este sentido, indicó que no se sostiene el mensaje de Unidas Podemos de que quiere pactar con Ciudadanos, "primero porque sólo hay que escuchar a Rivera y, si eso fuese así, lo podría haber intentando porque ahora sumábamos 180 escaños entre los dos partidos", señaló.

Finalmente, Sánchez dijo compartir el hastío y el cansancio de los ciudadanos en volver a votar, pero les pidió que vuelvan a hacerlo con "contundencia y participación" para que "haya una mayoría más amplia que legitime el resultado y dé un horizonte de estabilidad", dijo.