La precariedad se extiende en Andalucía: un 10% más de trabajadores que hace diez años ganan por debajo del SMI

"Es lo que hay. La alternativa es no trabajar", dice Vanesa, camarera en un bar del centro de Sevilla. Tiene 50 años y un hijo en edad escolar al que cuidar. Trabaja ocho horas, pero cotiza por cuatro. El resto lo cobra en negro. "Cobro lo que tengo que cobrar. O eso o no se curra", afirma a Público. Vanesa prefiere que no se publique el nombre de su bar ni su nombre real por razones obvias.

"Es lo que toca", insiste Vanesa. Aunque parezca que se resigna, no es así. Ella busca la manera de salir de esa precariedad: arriesgarse, pedir un crédito, coger ella un bar, pero los bancos, hasta ahora, no han estado por la labor, asegura. El crédito no es para todos.

Esta realidad en la que vive Vanesa, con contratos precarios y salarios por debajo del Salario Mínimo (SMI) es en la que habitaba a finales del año 2020 –cuando estaba fijado en 12.600 euros al año– más de la mitad de los asalariados en Andalucía.

La cifra de los trabajadores que ganan menos del SMI ha pasado desde el año 2010 –cuando el SMI eran 8.866,2 euros– al 2020 de un 42,17% al 53,17%, más de diez puntos, según los datos que aporta la agencia tributaria, extraídos de las declaraciones de IRPF y que ha difundido, después de trabajarlos, el sindicato CCOO. La cifra, según el sindicato, se incrementa año tras año. Del pasado a este, son 85.000 asalariados más los que viven con ingresos inferiores al SMI en Andalucía.

Caída de los salarios

En términos absolutos, se ha producido desde entonces de manera gradual una caída de los salarios en todas las franjas de edad, salvo en la que va de los 36 a los 45 años y en la que está por encima de los 56, gente que, si están en activo, pueden tener derechos consolidados.

Los datos de Hacienda, aportados a Público por CCOO, revelan que los asalariados menores de 25 años ganaban al cierre del año 2020 de media al año 357 euros menos que en 2010 –5.935 euros por 6.292–; los trabajadores entre los 26 y los 35 años, gana 592 euros –de 13.242 han pasado a 12.650 de media al año–. Es decir, que quien accede hoy a su primer trabajo en Andalucía lo hace en peores condiciones económicas que en 2010.

Además, los trabajadores entre 46 y 55 años, quienes ha sufrido numerosas crisis en estos años, han perdido 338 euros –en 2010 ganaban de media 20.150 euros al año y 19.812 en 2020–. Los salarios en Andalucía son también mucho menores que la media del Estado.

Así, la juventud gana en la Comunidad un 16,8% –1.199 euros al año– menos que en España: 7.134 por 5.935. La brecha se amplía hasta los 3.487 euros –un 21,6%– entre quienes tienen entre 26 y 35 años: 21.646 por 17.495. Entre los 36 y los 55 se estabiliza el diferencia en el 19% –y luego cae al 15% a partir de los 56 años: 25.294 euros de media en el Estado por 21.469 en Andalucía.

La secretaria de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, considera que la reforma laboral de 2012 y la falta de responsabilidad del empresariado contribuyen a explicar estos datos y rompe una lanza porque se apruebe en el Congreso la nueva legislación pactada tras una dura negociación con UGT y con la patronal.

"La nueva reforma laboral es un paso fundamental para que ese escenario cambie, pero debe ir acompañado de un cambio de mentalidad empresarial en la negociación colectiva, superando la dinámica negacionista de subir los salarios", afirma.

Causas estructurales

Además de las cuestiones coyunturales, para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado, hay causas estructurales que explican los datos de precariedad laboral. "La agricultura intensiva, el turismo y la minería, las tres actividades que definen hoy la especialización de la economía andaluza tienen aquí un carácter extractivo en el sentido de que son actividades orientadas al exterior que suponen el deterioro del patrimonio natural andaluz a cambio de una muy baja remuneración", asegura en conversación con Público.

En un trabajo publicado en Portal de Andalucía, Delgado sostiene que el "papel" que juega la economía andaluza es "abastecer de materias primas a las metrópolis", que "se traduce en actividades como la agricultura intensiva, el turismo de masas y la minería".

"Como decía Eduardo Galeano, en la división internacional del trabajo unos países se especializan en ganar y otros se especializan en perder. Andalucía –prosigue Delgado– viene perfeccionando su especialización en el perder, o, con palabras que el mismo Galeano utilizaba para los países de América Latina, la economía andaluza viene desempeñando el papel de sirvienta para las metrópolis del Norte".

"Dentro del Estado –remacha el catedrático– la andaluza es la economía que más recursos naturales pone en juego a cambio de menos dinero, de menos remuneración recibida. Aquí, deterioro ecológico y empobrecimiento social van de la mano. En las economías que están en la otra orilla, Catalunya, Madrid o Euskadi, sucede todo lo contrario. Sin poner apenas en juego recursos naturales propios (los importan de lugares como Andalucía), se apropian de una gran cantidad valor monetario".