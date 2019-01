'La Prensa', diario de Nicaragua, utilizará un nuevo formato para evitar la retención del papel y la tinta que ha efectuado el Gobierno

El influyente diario nicaragüense La Prensa anunció este sábado que dejará de circular, a partir del lunes, con sus páginas totalmente a color, debido a que el Gobierno de Daniel Ortega les mantiene retenido papel, tinta y otras materias primas, con lo que amenaza la circulación de ese periódico y del diario Hoy.

La Prensa, fundado un 2 de marzo de 1926, también reducirá sus páginas para "ahorrar papel y tinta", según ha informado el gerente de producción de ese rotativo, Álvaro Rivera.

"Algunas páginas del periódico irían en blanco y negro para ahorrar. A partir del lunes vamos a salir con los nuevos formatos", explicó el ejecutivo. Rivera indicó que a partir del lunes el nuevo formato de La Prensa y el diario Hoy será de un 70 por ciento de sus páginas a colores y un 30 por ciento en blanco y negro.



Para ahorrar papel, La Prensa también reducirá su número de páginas de 16, que mantienen en la actualidad, a 12, de acuerdo con la fuente, aunque no preciso a partir de cuando. El Grupo Editorial La Prensa ha advertido que sus periódicos La Prensa y el Hoy podrían dejar de imprimirse por falta de papel y otros insumos indispensables para su impresión, debido a la decisión de la Dirección General de Aduanas de mantener retenida sus materias primas, aparentemente sin motivo alguno.

El presidente y director de La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, ha dicho que todos los trámites legales para la liberación del papel y los demás insumos han sido cumplidos correctamente, "pero las autoridades no los quieren entregar". "No nos dicen nada (en Aduanas). Ese es el problema. No nos dicen por qué (no entregan los insumos)", remarcó Rivera, para quien esa situación se debe a la "represión" que están sufriendo los medios de comunicación independientes del país.

"No les gusta a ellos (Gobierno) que les digan la verdad y en este caso nos quieren callar de esa manera", señaló.

De momento, con la tinta y papel que hay en bodegas, La Prensa y Hoy podrían circular hasta junio próximo. De seguir retenida su materia prima, circularían únicamente en versión digital y enviarían a trabajadores al desempleo, según sus directivos. Ese grupo editorial ha señalado al Gobierno de Ortega de retener su materia prima de forma arbitraria.

También que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) "siempre ha sido enemigo de la libertad de expresión y de prensa, y por lo consiguiente del diario La Prensa", y que "la dictadura sandinista de los años ochenta" también "quiso matarla por falta de papel".

La Prensa ha hecho votos para que se resuelva ese problema, porque "no se puede matar la verdad, ni las ansias de libertad, justicia y democracia, matando a los periodistas ni a los periódicos". El pasado 21 de diciembre, el periódico Q'hubo, dirigido a sectores populares, suspendió de forma temporal su versión en papel debido a la "crisis económica" que vive Nicaragua y por falta de acceso a "materia prima importada".

Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

El periodismo es considerado una de las profesiones más peligrosas en Nicaragua desde el inicio de la crisis, cuando el periodista Ángel Gahona murió de un disparo certero mientras cubría maniobras de la Policía Nacional, y los supuestos autores del crimen fueron condenados por el Poder Judicial a pesar de que los testigos, vecinos y familiares de la víctima alegaron su inocencia.

Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasados se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones.