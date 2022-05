La prensa internacional destaca el regreso del emérito junto a sus escándalos de corrupción

La llegada del emérito se ha vivido en España minuto al minuto, con un seguimiento continuo de los movimientos que se iban conociendo de Juan Carlos I durante su visita. Esto ha provocado que gran parte de la atención mediática haya estado apuntando a la localidad de Sanxenxo (Pontevedra).

En el municipio gallego, el exmonarca se ha alojado en la vivienda de su estrecho amigo Pedro Campos. Allí ha pasado el fin de semana para ver las regatas que se han llevado a cabo. Este lunes se ha trasladado a Madrid para visitar a su hijo, Felipe VI, y al resto de la familia real. Este 23 de mayo es su último día y regresará a Abu Dabi, eso sí, sin dar explicaciones.

"¿Explicaciones de qué?", ha respondido a una periodista cuando era preguntado por este asunto. De esta forma, el emérito considera que no debe rendir cuentas por las casos de corrupción en los que estaba siendo investigado y que provocaron su marcha del país. Juan Carlos I estaba bajo la lupa de la corrupción por un presunto cobro de comisiones irregulares y por el empleo de tarjetas de crédito opacas, entre otros delitos.

Un reputación "manchada"

Aunque las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía del Tribunal Supremo han sido archivadas —también por prescripción de los delitos y por la inviolabilidad de la que gozó mientras reinó—, la prensa internacional no ha dudado en recordar los casos de corrupción que salpican al monarca. El diario The New York Times remarca del emérito "su fastuoso estilo de vida, sus relaciones extramatrimoniales y sus negocios, que empezaron a estar en el punto de mira hace una década, cuando España se vio sumida en una crisis bancaria que obligó a su Gobierno a negociar un rescate internacional".

El periódico de Estados Unidos señala que "las pesquisas han manchado notablemente su reputación y la de la monarquía española" y recuerda que "los problemas de la familia real también se han extendido más allá de Juan Carlos, en particular a una de sus hijas, la infanta Cristina, y a su marido, Iñaki Urdangarin, que fueron juzgados por fraude empresarial".

Un rey que "avergüenza a su hijo"

El medio francés Le Monde ofrece un enfoque muy contundente desde el titular en el que asegura que "el regreso de Juan Carlos avergüenza" a su hijo Felipe VI. El diario apunta que el monarca ha estado "rodeado de escándalos financieros" por "sus cuentas en Suiza, fondos no declarados a Hacienda o grandes donaciones de la monarquía saudí".

"El rey Felipe VI, que al ver temblar a la monarquía española le había empujado a abandonar el país, mantuvo la mayor distancia posible con su padre", destaca el artículo, que recuerda que una de las condiciones para la vuelta es que "el patriarca que no se quedara en Zarzuela durante la noche".

El archivo no significa que el emérito sea "inocente"

En Reino Unido, el Daily Mail recoge que el ex Jefe de Estado "abandonó España en agosto de 2020 después de convertirse en el objetivo de varias investigaciones en España y en el extranjero por supuesta evasión fiscal y tratos cuestionables en Oriente Medio".

Por su parte, el periódico italiano la Repubblica recalca que la llegada está acompañada de una "fuerte polémica" en el ámbito político. El medio concreta que "aunque todas las investigaciones sobre sus actividades fiscales han sido sobreseídas por el Tribunal Supremo, el mismo fiscal ha reconocido que eso no significa que sea inocente", ya que no se pudo continuar la investigación porque algunos de los delitos "habían prescrito y porque gozaba de la inviolabilidad que le garantiza la Constitución cuando ocupaba el trono".