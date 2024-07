La presidenta de Les Corts Valencianes, de Vox, llama "imbéciles" a los futbolistas de Francia que celebran la derrota de Le Pen

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), ha insultado llamando "imbéciles millonarios elitistas" a los jugadores de fútbol franceses que celebraron la derrota de la ultraderechista de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales del país galo.

El Nuevo Frente Popular −la nueva agrupación formada por cuatro formaciones de izquierdas para frenar a la ultraderecha− ha logrado una sorprendente victoria y algunos futbolistas franceses, como Mbappé, ha celebrado la derrota de Agrupación Nacional, liderado por Le Pen.

Massó, ante estos hechos, ha criticado en su cuenta de X (antiguo Twitter) a dichos futbolistas: "Ojalá el martes podamos celebrar la victoria de España, ya no tanto por el fútbol sino por derrotar a unos imbéciles millonarios elitistas que mientras ellos viven en sus mansiones condenan a sus compatriotas a la inseguridad y al desastre y lo celebran", ha escrito.

José Muñoz, el síndic del PSPV en Les Corts, ha reaccionado alegando que estas declaraciones "nos vuelve a avergonzar a los valencianos y valencianas una vez más, ahora insultando a personas que han hecho un posicionamiento político precisamente para salvaguardar la garantía democrática en Francia".

La situación de Llanos Massó es "insostenible", según Muñoz, quien ha subrayado que su partido ha pedido en "bastantes ocasiones" la dimisión de la presidenta. "Hoy es insultar a personas que se posicionan políticamente, pero hemos visto que ha negado sistemáticamente la violencia de género", ha agregado.

Socialistas piden el cese de Massó

De este modo, Muñoz ha anunciado que los socialistas valencianos van a presentar una reprobación a la presidenta de Les Corts. Por ello, ha trasladado a Carlos Mazón, president de la Generalitat de València, la intención de "aislar a la extrema derecha de las instituciones", cesando, como primer paso, a Massó.

En su lugar, Muñoz propone "abrir un espacio de negociación con el PSPV para cambiarla por una persona que respete la democracia, al País Valencià y no avergüence a los valencianos como lo hace ella".

Desde Compromís, Joan Baldoví, portavoz de la formación, ha declarado que Massó "ha demostrado ya en diversas ocasiones que no están a la altura del cargo que tiene". La segunda autoridad de la región no puede publicar "tuits incendiarios como estos, que solo responden a su rabia porque su candidata no ha ganado" las elecciones francesas.

Este cargo debe corresponder "a una persona mucho más razonable, más moderada, mucho más independiente y no una hooligan de Vox que solo responde a sus propios intereses del partido", ha incluido Baldoví.