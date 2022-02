El presidente de Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León dimitirá si Mañueco gobierna con Vox

En breve (seguramente en cuanto se constituya el Gobierno de la comunidad), la Universidad de Burgos presentará al Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León el mapa de fosas de la región. Entonces "a los negacionistas no les va a quedar más opción que tragarse la realidad", asegura su presidente Ángel Hernández. Pero en ese momento, el vallisoletano puede que no sea el encargado de presentarlo: "Si Vox entra en el Gobierno, no estoy en disposición ética ni democrática de seguir. Pero tampoco si, aunque no esté y el PP gobierne en minoría, le da la capacidad de influir igualmente".

El presidente de Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León no se esconde, por tanto, a la hora de reconocer que dimitirá si Mañueco gobierna con Vox. Ángel Hernández, sin embargo, asegura que no duda "de la capacidad democrática del PP", ya que fue precisamente bajo el mandato del Partido Popular (presidido entonces por Juan Vicente Herrera) cuando fue elegido hace ya algo más de 3 años: "He pasado por dos Gobiernos diferentes y hemos seguido trabajando. He de decir que nunca tuve ningún problema digno de destacar con ningún consejero", añade el que fuera secretario general de CCOO en Castilla y León durante 14 años.

Precisamente, en su discurso de despedida del sindicato, Hernández finalizó diciendo: "Por favor, saquen a los muertos de las cunetas", antes de recibir la llamada del presidente de la Junta para ocupar este nuevo cometido al frente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica. Ahora, su posición es firme, ya que "lo que no se puede hacer es meter a la zorra a guardar las gallinas", asegura.

Ángel Hernández, sobre Vox: "Éste es un problema ideológico y ellos conocen lo que pasó con sus familias hace tiempo"

"Realmente no sé qué es exactamente lo que les molesta", piensa en voz alta sobre el partido liderado por Santiago Abascal, "éste es un problema ideológico y ellos conocen lo que pasó con sus familias hace tiempo", apunta sobre los políticos de Vox. "También hay muchos que dicen que antes no pasaba nada por pegar a la mujer y aquí estamos… ante ese pensamiento, no podemos entrar en su juego", asegura con seriedad Hernández.

En cuanto a los logros conseguidos en estos más de tres años de trabajo al frente del Consejo, el vallisoletano asegura: "Lo más importante no es tanto lo que hemos hecho, sino que un Gobierno del PP reconociera que había que dar un paso adelante para ayudar a las familias de personas desaparecidas en los campos y las cunetas. Por supuesto, la política de subvenciones dedicadas a las exhumaciones ha sido otro paso importante", asegura.

La primera Ley de Memoria Histórica se aprobó por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007 bajo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con ella, el Estado apoyó la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes, la eliminación de símbolos franquistas de los espacios públicos y la declaración como ilegítimas de todas las condenas que se produjeron por motivos políticos, entre otros reconocimientos.