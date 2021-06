La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha ensalzado a los presos indultados en una recepción en el Parlament, aunque ha subrayado que "la foto está incompleta" sin los "exiliados" y ha abogado por un diálogo que no tenga cómo límite la Constitución, sino "la democracia".

Tras la recepción oficial en la Generalitat, los presos indultados han sido homenajeados en el Parlament, en un acto en el auditorio de la cámara catalana en el que han participado los diputados de las formaciones independentistas, tres parlamentarios de En Comú Podem y ex miembros del Govern de Quim Torra.

No han acudido al acto, organizado por Borràs como recepción oficial institucional, los diputados de PSC, PP, Vox ni Ciudadanos.

"Vuestros indultos son la reparación a una injusticia, una injusticia inhumana, pero no son una solución política", ha señalado la neocovnergente, que ha animado a los presentes a mantenerse "insumisos al marco mental del Estado" ante el que el secesionismo debe seguir "tozudamente alzado".

"Vuestros indultos son la reparación a una injusticia, una injusticia inhumana, pero no son una solución política", subraya Borràs

Y ha proseguido: "Esta imagen de vosotros aquí es una imagen que nos complace, pero es una imagen incompleta. Faltan los compañeros en el exilio y vivimos en un contexto en que falta que se resuelva al situación de 3.300 personas represaliadas (...) y no nos podemos olvidar tampoco de las personas con causas judiciales abiertas en tribunales como el Tribunal de Cuentas mañana mismo".

Sobre la relevancia de los indultos y la nueva etapa de concordia y diálogo que el Gobierno quiere abrir, Borràs ha señalado que "en política los gestos y las palabras cuentan, pero lo que vale son los hechos".



"El Gobierno español ha de demostrar que aprobó los indultos por convicción y no por obligación. En la nueva etapa hagamos entre todos propósito de diálogo franco en que los límites no los marque la Constitución, sino la democracia", ha añadido.

Borràs, que ha asegurado que "todo el Parlament" les daba la bienvenida a pesar de que ni PSC, ni PP, ni Ciudadanos ni Vox estaban presentes, ha tenido asimismo un mensaje especial para Forcadell, que ocupaba su lugar en otoño de 2017.

"No es la victoria que queríamos, pero no dudéis que es una victoria", señala Forcadell

"Fuiste condenada por permitir el debate en la casa de la palabra. Mi voluntad es continuar tu trabajo donde lo dejaste", ha señalado la política neoconvergente.

La política indultada, que ha tomado la palabra en representación de los nueve expresos, ha destacado que las medidas de gracia "son un paso" a reconocer, aunque no el paso que muchos independentistas "querrían".

"No es la victoria que queríamos, pero no dudéis que es una victoria", ha insistido tras llamar la atención sobre que no estaría donde está hoy sin los buenos resultados en las urnas del independentismo.

Por otro lado, también ha señalado que aunque estos días son "de alegría" por estar con sus familias, "la felicidad no es completa, porque hay personas que no pueden volver", en referencia a los políticos huidos.

Los indultados han participado de una recepción similar previa en el Palau de la Generalitat, donde han despachado brevemente con el president Pere Aragonès.