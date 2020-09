La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado este lunes desde el Parlament de Catalunya que los 10 diputados de Cs en el Congreso están dispuestos a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -las cuentas más importantes de la legislatura- siempre y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busque una "salida de esta crisis moderada, de centro y sensata" y no "una de la mano de Iglesias, Rufián y Torra".

Arrimadas ha asegurado que su apoyo es incompatible con el de las formaciones independentistas pero también con el del vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, pese a que Unidas Podemos está integrado en el Gobierno. "Claro que el separatismo quiere negociar los Presupuestos", ha aseverado. "Y por eso, nosotros vamos a trabajar para que el futuro de este país no lo negocie Torra, Rufián, Otegi e Iglesias en un despacho", ha repetido. "Sánchez tiene que elegir".

En vista de unas futuras elecciones en Catalunya, la líder de Cs ha insistido en que Cs, PSC y PP deben ir juntos en una misma lista electoral. "¿Qué más tiene que pasar para que no reaccionemos y no vayamos juntos a las próximas elecciones en una lista constitucionalista? ¿Que más tienen que hacer los separatistas para que no dejemos de lado nuestras diferencias y demos una alternativa sensata, preparada para gestionar?", ha inquirido.

En la misma línea se ha pronunciado el actual candidato a la Generalitat por Cs, Carlos Carrizosa. "Lo importante es dar la alternativa de un gobierno que aúne a la mayor parte de catalanes, y eso es lo que tenemos que intentar. No ya ganar, sino gobernar", ha sostenido. "Hay que pedir al PP y al PSOE que vengan a unirse para hacer frente al separatismo".

Asimismo, Arrimadas ha lamentado que "el futuro de Catalunya lo esté decidiendo un señor que está fugado y otro que está en la cárcel", en referencia al expresident Puigdemont y al líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras.