Unidos Podemos ha lanzado un claro mensaje este viernes al Gobierno: o cumplen con todas las medidas que pactaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez o "habrá que ir a elecciones". Así lo han asegurado a lo largo de esta mañana la portavoz del grupo confederal en el Congreso, Irene Montero, y la portavoz del partido, Noelia Vera, después de que el Consejo de Gobierno aprobuebe los Presupuestos. "Si no se cumple íntegramente el acuerdo, el Ejecutivo tendrá que encontrar los apoyos de otras fuerzas parlamentarias como Ciudadanos o PP", ha asegurado Vera en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Montero también había advertido hoy al Gobierno en una entrevista en Los desayunos de TVE que "cualquier incumplimiento" del acuerdo supondrá que su formación no respalde el proyecto de ley de presupuestos " y tendremos que salir a ganar unas elecciones".

La mayoría de las medidas ligadas a los Presupuestos de 2019 aseguran que sí van contempladas, medidas que dependen del Ministerio de Hacienda y de María Jesús Montero, que mantiene una buena relación con el grupo confederal y con Pablo Echenique. El problema viene con las medidas que no tienen que ver con las Cuentas Generales sobre las que aseguran que no hay "ninguna hoja de ruta" ni unos "plazos" determinados para aprobarlas. Sin embargo, Vera ha explicado que aún no han decidido si impedirán el trámite parlamentario durante el plazo de enmiendas y que siguen estudiando los datos e intentando que el Gobierno garantice estas medidas.



La formación morada recrimina al Ejecutivo que hay hasta 11 incumplimientos que son fundamentales para que cambien de opinión. Como avanzó Público este jueves, la reunión entre Hacienda y los dirigentes del grupo confederal no sirvió para acercar posturas ya que mantienen las "dudas" sobre las medidas que no dependen de Montero.

Desde Podemos insisten en que "no hay líneas rojas" porque el Gobierno ya se comprometió con todas ellas

De hecho, aseguran que "no hay líneas rojas" porque el acuerdo ya está firmado y critican que el Gobierno tampoco hay ofrecido "una hoja de ruta" que contemple los plazos de cómo se llevarán a cabo el resto de medidas. Entre estos puntos fundamentales para dar su 'sí' a las Cuentas Generales del Estado recriminan al Ejecutivo que no hay "nada" sobre la regulación de los precios de los alquileres, la bajada de la factura de la luz, la reducción de la cuota a los autónomos que menos ganan ni la revalorización de las pensiones por ley.

Otro de los puntos más polémicos es el referente a los permisos de paternidad y maternidad que aseguran que "no permiten realmente la corresponsabilidad en los cuidados". En el pacto presupuestario no se detallaba si los permisos de 16 semanas podrían cogerlos padre y madre de forma separada o debían ser al mismo tiempo. El Gobierno ha optado por establecer que se deban coger a la vez.

También critican que no hay "ninguna concreción respecto del compromiso de hacer una reforma integral de las leyes contra la violencia machista y la inclusión del "Sólo sí es sí" en el código penal, sobre la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas, que los trabajadores a tiempo parcial tengan que fichar para que no haya fraude con las horas extra, en reducir las bonificaciones a la contratación o sobre la derogación de los elementos más lesivos de las leyes mordaza, incluyendo las injurias a la corona o de ofensa a los sentimientos religiosos.