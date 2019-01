El PDCAT no votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 acordados entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el presidente del partido independentista, David Bonvehí, que ha insistido en que la formación mantendrá el "no"' a la tramitación de los PGE por dignidad, coherencia política y porque no se ha puesto ninguna solución sobre la mesa.

Durante la reunión de la dirección ejecutiva del partido, Bonvehí ha recordado que el el PDCAT fue "el primer partido que dijo un no claro a los presupuestos" y que siguen "estando allí donde estábamos".

El presidente de la formación ha retado al presidente Sánchez a llevar las cuentas al Congreso para su tramitación y, cuando así lo haga, valorará los trámites parlamentarios y si presenta enmiendas a la totalidad. "Si (la tramitación) fuera a día de hoy, lo más lógico sería que presentáramos una enmienda a la totalidad", ha avisado Bonvehí, que ha asegurado que no puede detallar qué trámite parlamentario llevará a cabo en uno o dos meses ante una eventual presentación de las cuentas.

No obstante, ha avisado de que cualquier acción que el PDeCAT lleve a cabo en este terreno estará consensuada con el mundo independentista y con el Govern: "Iremos en consonancia con un no a los presupuestos. Damos un margen a que el señor Sánchez presente los presupuestos y cuando los presente la estrategia será conjunta con el mundo independentista y con el Govern", ha detallado Bonvehí, que ha instado a ver qué apuesta por Catalunya incluye Sánchez en las cuentas.

"Estoy seguro de que el independentismo no dará ninguna victoria a Ciudadanos y al PP"

"Estoy seguro de que el independentismo no dará ninguna victoria a Ciudadanos y al PP", ha respondido en alusión a las críticas que colocan esta negativa a los PGE alineada con la de los partidos conservadores y, por ello, cree necesaria una propuesta conjunta del ámbito independentista.

Ejecutiva extraordinaria con Puigdemont en Waterloo

Sobre las discrepancias entre la número dos y el tres del partido, Miriam Nogueras y Ferran Bel, respectivamente, en el posicionamiento ante los PGE, Bonvehí ha dicho que sus visiones "no son tan divergentes, sino complementarias".

Aparte, Bonvehí ha anunciado que el próximo lunes 14 toda la dirección del partido celebrará una ejecutiva extraordinaria con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica): "Tenemos por delante un año electoral y político importantísimo".

Así, el partido ha querido que una de las primeras reuniones del año sean con Puigdemont "para profundizar y analizar la situación política y centrarse en las municipales y las europeas", ha dicho sobre la celebración de comicios.

Los gasto de Torra en viajes

Preguntado por los gastos de 120.000 euros del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en viajes durante 2018 en comparación a los 9.000 gastados por el expresidente Carles Puigdemont, ha dicho que es evidente que en esta legislatura "la internacionalización ha estado presente".

Sobre la candidatura de su partido en Barcelona para las elecciones municipales y un eventual papel de Elsa Artadi en la lista, ha sostenido que la candidata es Neus Munté y que toda la confianza está depositada en ella para que gestione esta lista.