Los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para el año 2022 caerán cerca de un 27% respecto a 2021. Según el documento presentado por la ministra María Jesús Montero, la cartera de la vicepresidenta Teresa Ribera recibirá una dotación de 6.047 millones de euros para el próximo año, una cantidad considerablemente inferior a los 8.338 millones asignados en los últimos fondos generales.

En cualquier caso, la caída de la dotación presupuestaria que afecta a la cartera de Ribera se debe a que ha recibido menos fondos europeos que en 2021, pasando de los 6.805 millones a los 4.378 millones para 2022 vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) venido de Europa. Esta bajada no se traduce con un descenso de las políticas verdes sino con un reparto diferente de los fondos Next Generation, cuyo peso económico no irá a recaer tanto en el Miteco como en otras carteras como Trasportes – con 5.875 millones europeos para promover un modelo de movilidad limpia– o Industria –que gestionará 3.620 millones del presupuesto llegado desde Bruselas para invertirlo en políticas de I+D+i–.



No obstante, no se descarta que el gabinete de Teresa Ribera pueda contar con una mayor dotación relacionada con la transición energética y la recaudación que se espera de algunas medidas políticas que podrían aprobarse a finales de año. Se trata de la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el proyecto de Ley que regula la retribución del CO2 no emitido al mercado eléctrico. Según el texto de los PGE de 2022, con estos mecanismos se podría financiar los costes del sistema eléctrico español, por lo que los esquemas de gasto del Miteco podrían modificarse en los próximos meses. En el desglose presupuestario, se prevé un repunte del 2% de la dotación destinada a la transformación del sector energético.

Desde el Miteco informan a Público de que en los próximos días harán una valoración de los Presupuestos Generales de 2022.

Incremento de 48 millones para el Bono Social Térmico

Los PGE, sin embargo, dejan entrever ya el respaldo económico que recibirán algunas de las políticas clave que pretende emprender Teresa Ribera en el próximo curso. Una de ellas es el Bono Social Térmico, que recibirá 48 millones de euros más que en la partida anterior y situará la dotación en los 157 millones de euros para 2022. Se trata de una medida que responde al anuncio de la vicepresidenta el pasado mes de septiembre de ampliar la prohibición de cortes de suministro por impago y a la creación de un Suministro Mínimo Vital para la lucha contra la pobreza energética.

Además, se contempla que otras cuestionen eleven la inversión pública. Es el caso del incremento de 182 millones destinado al despliegue de infraestructuras de almacenaje de energía renovable. En total, se destinarán 289 millones de euros a esta cuestión. Además, se reservan otros 20 millones adicionales para fomentar la creación de comunidades energéticas.

Conservación y restauración

La dotación para la conservación y la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas asciende hasta los 343 millones de euros. En este punto, los PGE de 2022 contemplan algunos incrementos para fondos concretos como los millones adicionales que recibirá Parques Nacionales.

Además, de esos 343 millones anunciados, al menos 135,5 tendrán la finalidad de fortalecer la capacidad de reforestar y prevenir incendios forestales. Se anuncia, de hecho, que se renovarán 100 medios de extinción con toda esta inversión.

Rehabilitación de viviendas, en manos de Transporte

La rehabilitación de viviendas seguirá cobrando un peso crucial en los presupuestos, pero dependerán directamente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En total, se presupuestan 2.839 millones de euros destinados a adaptar el sector inmobiliario a la coyuntura energética y climática actual.

No obstante, de esa partida mil millonaria se reservan algunos puntos a la cartera de Teresa Ribera, como el programa de rehabilitación energética, cuyos presupuestos dependerán de la liquidación definitiva de 2020 de municipios y provincias, o el programa de regeneración y reto demográfico que contará con 350 millones de euros.