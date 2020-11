"Es un juego en el que no entramos", así justificó el portavoz ultradrechista Iván Espinosa de los Monteros que su formación no presentara ninguna enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No hay posibilidad de realizar cambios sustanciales. Sería como jugar al tetris con las partidas que ya ha preestablecido, o jugar a las cartas con las cartas marcadas", continuó. En su lugar, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso anunció que rebatiría los Presupuestos mediante la elaboración de vídeos propagandísticos en redes sociales para "desenmascarar" las cuentas.

Este anunció sorprendió al resto de partidos de la Cámara Baja. Los Presupuestos son las cuentas más importantes de la legislatura para el Ejecutivo y, después de rechazarse las enmiendas a la totalidad la pasada semana, las formaciones suelen presentar enmiendas parciales que después se votan una a una. Es una tarea costosa pero que se enmarca dentro de los principios del parlamentarismo a los que se debe toda oposición. Hasta ahora.



La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado este miércoles al portavoz de Vox que no cumpla con su "obligación" y ha planteado a Espinosa de los Monteros si cree que con esa actitud mejorarán las UCI o se pagarán los sueldos. Una crítica que también comparten los grupos de la oposición situados a la derecha del Ejecutivo, que durante la tarde del martes y también este miércoles han lanzado varias pullas -en público y privado- a los ultraderechistas a propósito de esta cuestión.

"Son unos vagos"; "no saben cómo llamar la atención"; "no quieren hacer el ridículo", señala el PP

A juicio de los diputados de PP y Cs consultados por Público, la decisión de los ultraderechistas se debe a que "no tienen ganas de trabajar". "Son unos vagos", asegura sin ambages una experimentada voz popular. "Nosotros trabajamos todo el fin de semana para rematarlas. Y aunque no confiamos en que ninguna de ellas prospere, es nuestra labor como partido de la oposición", asegura. "No saben cómo llamar la atención y esto es lo que se les ha ocurrido, detalla otra fuente, perteneciente a la dirección popular en el Congreso. "Tienen escasa experiencia parlamentaria y no quieren hacer el ridículo", opina una tercera.

En Cs coinciden con los populares y también tachan de "vagos" a los ultraderechistas. "Vox está a su estrategia con las redes, allí tienen un público muy leal y radicalizado. Es a ellos a quienes se dirigen. El resto les da absolutamente igual", reflexiona un diputado naranja. "Vagos. Parásitos. No tienen ganas de trabajar. Así de claro", señala otra voz de Cs. Unas palabras que coinciden con lo planteado por portavoz adjunto de la formación, Edmundo Bal. "No sé qué tipo de contraprestación en cuanto a su trabajo se creen los señores de Vox que se merece el sueldo que les pagan los españoles. Aquí se viene a trabajar, aquí no se viene al postureo", defendió en rueda de prensa.

"Lo fácil es no hacer nada o hacer vídeos"

El PP registró en el Congreso más 1.500 enmiendas parciales a los Presupuestos, de las cuales unas 1.000 son territoriales y provienen de todas las comunidades autónomas y provincias. Los populares compararon sus esfuerzos con los de Vox a través de la cuenta oficial del partido. "Lo fácil es no hacer nada, o hacer vídeos. El Partido Popular ha presentado más de 1.500 enmiendas. Eso es hacer oposición seria, responsable y con sentido de Estado. Los PGE son una ruina, sí. Por eso hay que mejorarlos con enmiendas, no con vídeos", reza el mensaje.

Lo fácil es no hacer nada, o hacer vídeos.



El Partido Popular ha presentado más de 1.500 enmiendas. Eso es hacer oposición seria, responsable y con sentido de Estado.



Los PGE son una ruina, sí. Por eso hay que mejorarlos con enmiendas, no con vídeos.https://t.co/S9fAMvbjor — Partido Popular (@populares) November 17, 2020 placeholder

"¿Qué proponen ustedes? ¿Nada?", les inqurió la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, durante el debate que tuvo lugar el martes a raíz del 'Plan B' al estado de alarma propuesto por los populares. "Ustedes se mueven entre la anarquía y el situarse fuera de todo", señaló, tras tachar la intervención del portavoz de Vox en la materia de "machista y prepotente".

Una opinión compartida por varios diputados populares con responsabilidad en el partido como la portavoz adjunta Marga Prohens, el vicesecretario Jaime de Olano o la secretaria cuarta de la mesa del Senado, Cristina Ayala. Todos ellos criticaron la actitud de los de Abascal a través de sus cuentas de Twitter. "Qué buen retrato de Vox", señaló Ayala compartiendo la noticia sobre la decisión de los ultraderechistas de focalizarse en los vídeos para redes sociales.

Los diputados de Ciudadanos tampoco dudaron en desmarcarse de Vox. "Hemos registrado centenares de enmiendas para corregir los Presupuestos y ayudar a las familias en este momento tan difícil. Para esto nos pagan el sueldo, para trabajar por los españoles, no para dedicarnos solo a criticar a los demás y hacer vídeos", tuiteó la presidenta de la formación, Inés Arrimadas.

Hemos registrado centenares de enmiendas para corregir los Presupuestos y ayudar a las familias en este momento tan difícil.



Para esto nos pagan el sueldo, para trabajar por los españoles, no para dedicarnos solo a criticar a los demás y hacer vídeos. pic.twitter.com/daubiu60bd — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 17, 2020

"La utilidad se demuestra con hechos, no con gritos", señaló el diputado madrileño Miguel Gutiérrez. "Para esto no montes un partido, monta una productora. Y te pagas tú los vídeos", escribió el malagueño Guillermo Díaz. "Harán unos vídeos para sus redes con el dinerito que les pagamos los españoles en sueldo, dietas...", aseguró el parlamentario andaluz Marcial Gómez.

Díaz escribió varios tuits censurando la actitud de los utraderechistas. "La ley que más trabajo da y Vox se va de vacaciones", lamentó. Muy contundente en sus críticas también fue la diputada María Muñoz. "Por primera vez, un partido que se dice de Estado no presenta enmiendas a los Presupuestos. Populismo de postureo o muy pocas cosas que aportar a los españoles. Eso es Vox".

Vox pone en marcha su campaña en redes

Las diputadas Mireia Borrás e Inés Cañizares son las protagonistas del primer vídeo que ha publicado Vox a través de sus redes contra las cuentas del Ejecutivo. "Son los Presupuestos de la vergüenza", señala la cuenta oficial de la formación, donde se adjunta un vídeo de dos minutos de duración en el que ambas diputadas explican la posición de los ultraderechistas.

Son los #PresupuestosDeLaRuina.



⬇ Aquí te explicamos por qué ⬇ pic.twitter.com/rRdTSPeIXA — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 17, 2020

"Este es el primero de nuestros vídeos que explican cómo funcionan los Presupuestos Generales del Estado... y por qué, tras haber defendido la enmienda a la totalidad de los #PresupuestosDeLaRuina, no podemos participar en pequeñas enmiendas que no alteran el problema de fondo" justificaba, también a través de su cuenta de Twitter, Espinosa de los Monteros.

Casado sugiere que Abascal es un vago y un interesado

"Usted solo viene aquí una vez más cuando tiene pregunta, como en esta justa medieval", le espetó Pablo Casado a Santiago Abascal durante la moción de censura impulsada por la extrema derecha contra el Ejecutivo. Una acusación que ya habían realizado otras formaciones en el pasado y que destapan un secreto a voces: que el presidente de Vox falta habitualmente al Congreso.

"Ha presentado una moción contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años", le dijo Casado a Abascal en el Pleno del Congreso. "Usted ya tenía cargo público cuando yo estaba en el colegio", fue otra de las frases lapidarias del líder conservador. Lo cierto es que el ultraderechista no ha cotizado ningún día fuera de la política, primero con el PP y ahora con Vox.