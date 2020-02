Ciudadanos afronta unas semanas decisivas para el futuro del partido. El próximo miércoles 26 de febrero expira el plazo para registrar las listas de cara a las primarias de las que saldrá la persona designada para suceder a Albert Rivera. Por el momento solo Inés Arrimadas, candidata avalada por la dirección y líder in pectore, ha mostrado su decisión de postularse. Mientras, el dirigente crítico Francisco Igea -la única persona dispuesta a disputarle el liderazgo- dirige la plataforma CsEresTu y apura los plazos con la vista puesta en presentarse.

El vicepresidente de Castilla y León quiere hablar con Arrimadas en el desayuno informativo que se celebra el lunes en Valladolid: "Yo soy un hombre bastante terco y dije desde el inicio que voy a esperar hasta el último momento para intentar llegar a un acuerdo y que el partido sufra la menor cantidad de estrés posible", ha manifestado recientemente en Santiago de Compostela. Sin embargo, desde su entorno advierten de que su candidatura está muy cerca: "Si la actitud de Inés es negativa, entonces hay bastantes probabilidades de que anuncie la candidatura el lunes". Las citadas fuentes lamentan que Igea "lleva dos meses intentando reunirse con Arrimadas sin éxito".

La portavoz de Cs en el Congreso no está dispuesta a ceder con Igea y le emplaza a que se presente: "No se puede pretender tenerme a mí de presidenta con un partido de baronías diseñado por Paco Igea. Pido al señor Igea que se presente en el congreso porque no solo se va a ver quién lidera el proyecto, sino con qué equipo, qué modelo de partido y qué manera tienes de afrontar los problemas dentro del partido", señaló a finales de enero. Su opinión no ha cambiado.

Voces cercanas a Arrimadas aseguran que no está "preocupada" y que el daño que puede hacer Igea a su candidatura es "mínimo": "No tiene nada que hacer contra ella. Inés está muy bien valorada públicamente. Comunica de cine y tiene las ideas muy claras. Su liderazgo es indiscutible", sostienen. Por el contrario, opinan que Igea es un "candidato semi-desconocido" que "ha vertido graves acusaciones sobre su formación". Además, creen que los militantes de Cs que apoyan a Igea son "mayoritariamente personas que se han quedado sin cargo. Eso lo explica todo", dicen. A los naranjas les molesta especialmente que el dirigente castellanoleonés tildara a la formación de "leninista" en un artículo en prensa: "Es como decir que somos nazis, es una verdadera vergüenza".

Todo apunta a que José María Espejo, persona de la confianza de Arrimadas, será el nuevo secretario general

La jerezana está ultimando de configurar su equipo, del que todavía no han trascendido muchos detalles. El actual secretario del grupo en el Congreso, José María Espejo-Saavedra, que se ha encargado de la negociación con el PP a propósito de los pactos para las elecciones autonómicas, formará parte del equipo de Arrimadas y tendrá un papel relevante. Todo apunta a que será el nuevo secretario general, sustituyendo a José Manuel Villegas, que actualmente forma parte de la gestora pero que ya ha anunciado que se retirará de la vida pública.

Los equipos de Cs y PP, con Casado y Arrimadas a la cabeza, este martes en el Congreso / EFE

Quienes están al tanto de la composición de la lista aseguran que se trata de una lista "muy feminizada": "Será una Ejecutiva donde las mujeres decidamos y mandemos mucho", aseguró Arrimadas hace unas semanas. Los nombres que más suenan para tener un rol destacado son el de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís y el de la actual portavoz de la gestora, Melisa Rodríguez. La consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, también podría formar parte de la dirección del partido de manera relevante. Todas ellas arroparon a Arrimadas en un acto celebrado el pasado sábado 15 de febrero en Madrid, junto con numerosos dirigentes.

Igea quiere medir fuerzas con la elección de compromisarios

Este fin de semana estaba planeado que se celebrase la votación para que los afiliados de Ciudadanos eligiesen a los 355 compromisarios que les representarán en la Asamblea General -los días 14 y 15 de marzo- en un proceso que permitirá al sector crítico del partido medir sus fuerzas entre la militancia.Sin embargo, un fallo en el sistema de votación ha conllevado que se aplace el proceso para la elección de compromisarios, así como de cara a las primarias para la elección del cabeza de lista en Galicia y Euskadi. Las votaciones finalmente se realizarán el próximo fin de semana, del 29 de febrero hasta el 1 de marzo.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en un acto de la plataforma 'Cs eres tú' junto a Orlena de Miguel, Marta Marbán, María de los Ángeles Fernández Ramil y Saúl Ramírez. | EP

Los resultados se conocerán a primeros de marzo y se sabrá también si la enmienda de los críticos a la ponencia de Estatutos ha sido seleccionada para su debate en el congreso, como es esperado tanto por este sector como por la actual dirección. "Es normal que se lleve a debate la enmienda, para eso está la asamblea. Otra cosa es que salga adelante. Primero, porque Arrimadas renunciaría si ese modelo ganara y segundo porque los partidos de baronías lastran a los partidos", argumenta un miembro de la gestora.

El número de compromisarios por autonomías resulta proporcional a la cifra de afiliados. En total, la distribución consiste en un representante por provincia elegido por la militancia más otro por cada 125 militantes. A esta cifra le suman, como miembros natos, las personas que forman parte de la actual gestora y del Consejo General saliente. Asimismo, como el resultado de las primarias se conocerá antes del cónclave, también votarán los integrantes de la nueva Ejecutiva.

Lo que significa que aunque la facción de los críticos lograra un apoyo significativo entre los críticos, la presencia de representantes 'arrimadistas' en la asamblea general -donde las decisiones se tomarán por mayoría simple- será contrarrestada por la de los compromisarios natos. Estos delegados, afines en su gran mayoría a las tesis de Arrimadas, serán cerca de 200: los miembros del Consejo General saliente (casi 140), los de la Gestora (16) y los de la nueva Ejecutiva (entre 20 y 50).

En la Asamblea no se debatirá sobre el ideario de Cs

El aparato del partido ha elaborado dos ponencias: una sobre los estatutos y otro sobre la estrategia. Igea y sus afines han dirigido sus enmiendas a la cuestión de la estrategia y han conseguido que prospere en un total de 88 agrupaciones locales de Ciudadanos, lo que representa cerca del 60 % de las entidades en las que se ha presentado. La enmienda presentada forma parte de la reforma de los estatutos, uno de los dos puntos que se debatirán en el cónclave junto con la estrategia y líneas de actuación política del partido. Los críticos también han cargado contra el reciente pacto de Cs y el PP de cara a las elecciones autonómicas en Euskadi.

En el anterior congreso de la formación naranja - celebrado a principios de 2017 y, en aquel caso, ordinario- se debatieron y modificaron los estatutos, la estrategia política y también el ideario. De hecho, uno de los cambios más significativos fue la eliminación de las referencias a la socialdemocracia del ideario de Ciudadanos, que desde entonces se define como un partido "liberal, progresista, demócrata y constitucionalista".