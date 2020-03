Francisco Igea ha perdido en la batalla porque su modelo de partido se imponga al de Inés Arrimadas. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha arrasado a su rival en la votación de compromisarios para la asamblea extraordinaria del partido que se celebra los próximos 14 y 15 de marzo. Su plataforma, Unidos y Adelante, ha logrado el 78% de los delegados al congreso y contará con 277 compromisarios por los 21, el 5,9% que tendrá el vicepresidente de Castilla y León, con Cs Eres Tú.

Por su parte, Igea no se da por vencido. En una entrevista concedida a Antena 3 ha señalado que la elección de delgados se realiza mediante un sistema "muy mayoritario", que no representa suficientemente a las minorías. De hecho, ha sostenido que si este mismo sistema se aplicara en las elecciones municipales en España, Ciudadanos "no tendría ni un concejal". El dirigente de Cs ha asegurado que, según la proyección de voto realizada por su equipo, su candidatura ha obtenido más de un tercio de los apoyos y Arrimadas no ha alcanzado el 50%.

"El sistema funciona como en las americanas que si ganas te llevas todos los del Estado. Por ejemplo en Zamora hemos perdido por tres votos o en Soria por uno. Así que va a parecer más aplastante de lo que es realmente. En Madrid con el 37 % hemos sacado un solo compromisario. Lo importante es que más o menos se ve que estamos en ese 30 %", detallan fuentes del sector crítico de la formación.

Un sistema que da todos los compromisarios al ganador. En Madrid con en el 36% del voto un único compromisario de más de 40 elegibles. Las listas de unidos y adelante no llegan al 50 % del voto emitido. Si tuviéramos este sistema en España no tendríamos ni un concejal pic.twitter.com/uyUuQfERx8 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) March 2, 2020

Lo que sí que es cierto es que tras los resultados de las votaciones de este fin de semana Arrimadas se garantiza el control del debate y la votación de las enmiendas. Serán estos 355 delegados -y no el conjunto de la militancia- los que elijan el modelo de partido. A esta cifra le suman, como miembros natos, las personas que forman parte de la actual gestora y del Consejo General saliente, la mayoría de ellos vinculados al sector 'oficialista'.

Sin embargo, no está todo decidido en la disputa entre Arrimadas e Igea. Todavía existe la posibilidad de que el dirigente castellanoleonés venza a la jerezana en las primarias que se votarán el próximo fin de semana ya que, al contrario de lo que sucede con la votación de los delegados -favorecidos por el sistema mayoritario-, las primarias se realizan por sufragio universal y cada voto de la militancia vale lo mismo. Una posibilidad que desdeñan desde el entorno de la portavoz de Cs, que se ven "más fuertes que nunca" y creen que Igea "se ha dado de bruces con la realidad": "El candidato de la militancia al que no votan los militantes. Curioso".

Igea cree que está "cerca" de la victoria: "La elección del secretario es entre todos los militantes y nosotros estamos a muy poco porcentaje de hacerlo posible. Podría darse, incluso, la paradoja de que nosotros ganásemos la elección a la presidencia y a la secretaría general y tuviésemos que mantener los estatutos cesaristas",

Habrá al menos un debate entre Arrimadas e Igea

Desde el entorno del vicepresidente de Castilla y León señalan que "ya ha habido contactos para el debate" y que este se celebrará a lo largo de esta semana. El equipo de Igea ha pedido que sea en abierto y aseguran que están siendo "flexibles" con el formato y la fecha. El dirigente ya pidió un debate el pasado jueves, antes de la elección de compromisarios, pero Arrimadas no aceptó.

Durante el tenso encontronazo ante los medios entre los dos candidatos a dirigir Cs la pasada semana en Valladolid, la portavoz le aseguró que celebrarían un coloquio frene a la militancia cuando el vicepresidente de la Junta presentase su candidatura, lo que sucedió al día siguiente: "Como hemos hablado en privado y vamos a seguir hablando todas las veces que quieras, te invito a un coloquio delante de la militancia para que ellos decidan y no lo repartamos en un despacho".

Rivera da su apoyo implícito a Arrimadas

Albert Rivera ha vuelto al foco mediático este lunes, tras fichar por el despacho Martínez-Echevarría, del que será presidente del consejo de administración. A pesar de recalcar que quiere ser "prudente" y no implicarse en el proceso, ha deslizado su apoyo a la jerezana: "No creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Arrimadas ni de Cs. Mi voto es secreto, aunque pueda ser un secreto a voces".

Rivera siempre ha respaldado a Arrimadas. Y viceversa. Ella fue la candidata de Cs a la presidencia de la Generalitat de Catalunya y después fue nombrada la portavoz del partido en el Congreso, cargo que todavía ostenta: "Si le va bien a Cs, le va bien a España", ha afirmado. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la coalición electoral con el PP en Euskadi, una opción a la que siempre se había negado: "No pretendo ser un expresidente que tutele, ni un jarrón chino" ha apuntado.