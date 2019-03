Ciudadanos ha entrado en la precampaña con una de las peores crisis del partido -acostumbrado a pocos sobresaltos durante la legislatura- por el fraude electoral en su proceso de primarias en Castilla y León, que ha arrastrado las sospechas a Madrid, Murcia y Cantabria, cuyos candidatos han pedido una revisión de sus procesos. El pucherazo ha reabierto el debate interno sobre el sistema de votación, que voces del partido consideran "poco fiable", una preocupación que se ha trasladado en diversas ocasiones en el pasado. Este voto se realiza telemáticamente a través de la web del partido, con un programa informático sin auditoría externa.



La candidatura de Silvia Clemente, que hasta hace un mes militaba y proyectaba su carrera política en el PP, contó con el apoyo de la cúpula de la formación naranja, lo que contribuyó a abrir las costuras en el partido. Francisco Igea diputado en el Congreso y miembro de la ejecutiva nacional de Cs, al conocer que su partido habilitó la candidatura de la 'expopular' como "independiente", convocó una rueda de prensa de urgencia en la que reconoció que dejaba el Congreso y concurría a las primarias movido por el "rechazo" a alguien que "no encaja" con los valores del partido como la "regeneración".

Tras una votación especialmente disputada, Clemente ganó. Y así se mantuvo hasta que Igea denunció ante el Comité de Garantías y Valores "irregularidades evidentes" en el sistema informático. Las sospechas de fraude se confirmaron y, finalmente, la comisión impugnó hasta un total de 82 votos atribuidos a Clemente por no poder identificar al emisor de estos sufragios. Este giro dio la victoria a Igea, anunciada el lunes por el secretario general del partido, José Manuel Villegas.

Silvia Clemente, junto a José Manuel Villegas (i) y Luis Fuentes, coordinador regional de Cs. EFE

Este martes, los candidatos que quedaron en segundo lugar en de la Comunidad de Madrid (Juan Carlos Bermejo), la Región de Murcia (Leonardo Pérez), a los que se ha sumado este miércoles el aspirante a liderar la Comunidad autónoma de Cantabria (José López), han solicitado una revisión de sus casos a la Comisión de Garantías. En el caso de Bermejo se ha facilitado una relación de votos en intervalos de 15 minutos, que el madrileño considera insuficiente. "He pedido que me den los votos asociados a IPs y el tiempo exacto, creo que me lo dará a lo largo del día", relata a Público.

El programa informático no identificó los votos de más

Ciudadanos emitió un comunicado el martes por la tarde en el que aseguraba que tras pasar "toda la información" pedida por Bermejo y Pérez, la comisión resolvió que "no hay ninguna incidencia" y aseguró que no existe "ningún tipo de denuncia ni queja", en los casos de Madrid y Murcia. Además, los de Rivera defienden que el sistema de votación telemático a través de la intranet de Ciudadanos es totalmente seguro.

No obstante, el programa no identificó ninguna anomalía el sábado y proclamó vencedora a Silvia Clemente. Sin la intervención del equipo de Igea -que forzó la investigación interna a través de la denuncia presentada- el caso hubiera pasado desapercibido. Villegas se excusó atribuyéndolo a un "error humano por las prisas por hacer el recuento" y descartó la posibilidad de modificar el sistema de votos.



"Estamos convencidos de que tenemos un sistema seguro. Ha detectado el incidente, pero ha habido un error humano debido a la acumulación de procedimientos y a la premura con la que quisimos dar los resultados. Eso no se puede achacar al sistema, teníamos que haber hecho más comprobaciones antes de publicar los resultados", alegó el número dos de Ciudadanos.

No es la primera ocasión en la que se pone en duda la fiabilidad del sistema de votación. La última queja que recibió la formación naranja fue el pasado 1 de febrero, en una reunión del Consejo General de Ciudadanos, cuando el concejal de Pozuelo (Madrid), Miguel Ángel Berza, presentó una enmienda al reglamento de primarias del partido para proponer un sistema de votación más seguro.

Algunas voces en el partido consideran que los hechos ocurridos en CyL han demostrado que el sistema es "vulnerable", ya que "alguien" puso decenas de votos en favor de una candidata para que ganara y alterara la imagen fiel de las votaciones, "con graves consecuencias para el partido y su reputación".

5. Si alguien colocó votos fraudulentos en CyL, esto ha podido ocurrir en otras Primarias. Si "alguien" colocó 80 votos en CyL, ese mismo "alguien", u otro "alguien", pudo colocar cientos de votos en favor de otros candidatos o restarlos a otros candidatos en otras Primarias. — Juan Carlos Bermejo (@jcbermejort) 12 de marzo de 2019

Bermejo teme que, al igual que alguien colocó votos fraudulentos en Castilla y León, haya podido ocurrir lo mismo en otras primarias, colocando votos o restándolos. "Pido máximo respeto y comprensión para ejercer los derechos que tenemos los afilados para investigar los procesos dudosos, y a construir entre todos un sistema de primarias robusto y transparente", ha escrito el madrileño en su cuenta de Twitter.

En Cantabria, Felisuco recibió 150 votos en una hora

El rival de Félix Álvarez, afín a la dirección estatal, José López, ha denunciado que Felisuco recibió, "en apenas una hora", casi 150 de los 269 votos que obtuvo en las primarias, y que numerosos votos fueron emitidos desde solo "una o varias IP". López, además, duda de la velocidad "de vértigo" con la que se emitieron "varios votos" –en apenas 20 segundos– y de la forma "discontinua" en la que se produjeron las votaciones.

La campaña de esas primarias para encabezar la lista de Cs Cantabria a las autonómicas se desarrolló hasta el pasado 28 de febrero, y la votación tuvo lugar entre el 1 y 2 de marzo. Los resultados, gestionados por la dirección estatal de Cs encabezada por Albert Rivera y fueron "certificados" por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.