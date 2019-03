El concejal de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato ha decidido retirar su candidatura a las primarias de IU Madrid para las próximas elecciones generales pensando "en lo mejor para el proyecto colectivo y la organización".

Así lo ha avanzado esta mañana en las redes sociales, donde ha dado las gracias a todos los que le han apoyado y dado muestras de "cariño". Termina su mensaje con un "seguimos en la lucha" y un emoticono de un puño en alto.

En un comentario posterior en Facebook recalca tras presentarse a las primarias ha recibido llamadas desde su organización pidiéndole que "reconsiderara" su postura porque entendía que su decisión de aspirar a la candidatura para las generales "generaba consecuencias negativas para IU".

"Aunque no comparto las razones que se me han expuesto, lo último que querría es causar problema alguno a mi gente. Por ese motivo, he tomado la decisión de retirar mi candidatura a las primarias de IU por Madrid para las elecciones generales pensando en lo mejor para el proyecto colectivo y la organización", ha apuntado.

Esta decisión llega tan sólo cuatro días después de que anunciará que se presentaba a las primarias de su partido para la lista con la que concurrirá IU junto a Podemos el próximo 28 de abril bajo la candidatura de Unidos Podemos y después de que se haya quedado fuera de la lista de Más Madrid encabezada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena –como el resto de sus compañeros de IU–.

Según expresaba el propio concejal hace cuatro días, se presentaba a estas primarias desde su "compromiso" con el proyecto de Izquierda Unida y "la voluntad de aportar la experiencia acumulada en los últimos años".

El edil ha enfatizado su convicción de que los "procesos de primarias son un sano reflejo de la democracia interna de una organización y sirven para avivar las asambleas y hacer sentir a la militancia que puede contribuir en algo". En consecuencia, se presentaba porque entendía que podía aportar a la candidatura, pero tras esta petición de su partido ha formalizado su retirada.

Podemos e Izquierda Unida cerraron este miércoles el acuerdo para reeditar la confluencia para las elecciones generales del 28 de abril, esta vez bajo la marca Unidas Podemos, y ello implicará una distribución de puestos según el cual IU ocupará el segundo o el tercer puesto de las listas al Congreso de casi todas las circunscripciones, y el primero en Málaga, que será para su líder, Alberto Garzón, Segovia, y Palencia.

El resultado de la negociación ha dejado a IU finalmente con tres primeros puestos para el Congreso: en Málaga, que ocupará Garzón; en Segovia y en Palencia. Además, ocupará el 'número uno' de las listas al Senado de Sevilla, Granada, Córdoba, Teruel, Cantabria, Ciudad Real, Albacete, Ávila, Zamora, Cáceres, La Rioja, Madrid y Navarra.

La organización ha conseguido situar candidatos en la segunda posición de las listas al Congreso en 21 circunscripciones: En Málaga, Córdoba, Almería, Huelva, Zaragoza, Teruel, Huesca, Cantabria, Tenerife, Albacete, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Cáceres, Murcia, Valencia y Castellón.

En cuanto al tercer puesto, será para IU en Madrid, que puede ocupar el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, o Víctor Alonso Rocafort, que ha sido coordinador del Grupo de IU en el Congreso esta legislatura.