El diputado por Jaén Felipe Sicilia, que ejerció funciones de portavoz

adjunto del Comité Electoral del PSOE; causó toda una tormenta interna

en las filas del PSOE andaluz y un cierto desasosiego en Ferraz, al

anunciar en una entrevista en el Diario Sur que no se descarta para

competir en una primarias en las que disputar el liderazgo del PSOE de

Andalucía a la ex presidenta de la Junta y secretaria general, Susana

Díaz.

El nombre de Felipe Sicilia, como posible aspirante a liderar el PSOE de

Andalucía, llevaba meses sonando como una posible opción si Pedro Sánchez

optara por disputar el liderazgo a Díaz en su territorio y poner a una persona más afín, aunque las relaciones entre ambos dirigentes han mejorado en los últimos tiempos.

Sin embargo, quienes conocen bien al PSOE andaluz nunca dieron crédito

a esta posibilidad. Sicilia no es demasiado conocido en la militancia

andaluza, no tiene –aunque hubiera podido tenerlo– apoyo orgánico y

aseguran que, ni siquiera con el respaldo incondicional de Sánchez y el

“sanchismo” andaluz (que estaría por ver que lo tuviera), tendría

posibilidades de ganar unas primeras frente a Díaz.

Por ello, el paso dado este jueves sólo causó perplejidad, malestar y hasta

enfado por abrir una brecha interna en el partido cuando todavía no se

vislumbra la fecha de un Congreso y en medio de la situación de

pandemia que vive el país.

La dirección del PSOE de Andalucía se negó este jueves a valorar una

posible candidatura de Sicilia a las primarias para la Secretaría General,

asegurando que en el partido están “todos centrados en los asuntos que

importan a los andaluces y las consecuencias que acarrea la pandemia del covid-19. El PSOE andaluz insiste en que “los tiempos orgánicos no

tocan ahora, están lejanos".

Lo que nadie se explica es el porqué del anuncio de Sicilia ahora, que

desconocían tanto Ferraz como la propia dirección del partido en Jaén, donde su secretario general, Paco Reyes -al que algunos apuntaron en un principio como artífice de la operación- conoció por la prensa la noticia. Además, quienes conocen al dirigente jienense aseguran que de haber querido apoyar al diputado no hubiera hecho las cosas de esta manera. Por ello, todo apunta a que Sicilia parece estar condenado a ser un candidato-fake.

¿Por qué se ha dado este paso?

Sin embargo, hay interés en saber si este anuncio ha sido un paso dado a

nivel individual o inducido desde un entorno de Ferraz, que sigue

queriendo sustituir a Susana Díaz al frente del PSOE andaluz y presentar

un nuevo candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía

en las próximas elecciones.

Algunos dirigentes consultados por "Público" no tienen clara la respuesta,

pero sí creen que Sicilia puede ser un “señuelo” que no deja de

volver a reabrir el debate sobre si debe seguir Díaz, y se guardan otros

nombres para más adelante. Lo que está claro es que Sicilia no tiene apoyos actualmente y que de seguir adelante con su candidatura, tendría que ser en solitario.

Pero lo que sí ha conseguido el anuncio de Sicilia es que en el PSOE de Andalucía se vuelva a hablar de las primarias -durante todo el jueves se cruzaron entre los principales dirigentes miles de mensajes sobre esta cuestión-, y del liderazgo y continuidad de Susana Díaz, un debate que aterra al socialismo andaluz cuando todavía está muy lejos el horizonte de un nuevo Congreso.

El crecimiento político de Sicilia siempre ha contado con el apoyo de la

vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra y fue aupado a portavoz

adjunto del Comité Electoral del PSOE. Además, desde Ferraz se ha

buscado promocionarle a todos los niveles, y era el elegido por el partido

para ir a las principales tertulias televisivas.

Felipe Sicilia es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, aunque

profesionalmente es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Es

diputado por Jaén desde 2011, y tuvo una actividad muy intensa en sus años más jóvenes en las Juventudes Socialistas.