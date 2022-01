La primera oportunidad de que el Congreso investigue los abusos sexuales en la Iglesia queda en manos del PSOE

El Congreso encara esta semana la primera gran oportunidad de investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia ante la inexistencia de un registro oficial y la falta de voluntad de esta institución de esclarecer estos casos, cuya existencia se ha constatado a través de investigaciones periodísticas. Y en medio de esta opacidad que esconde un problema estructural de pederastia, hasta la fecha, ningún gobierno ha dado el paso en España para arrojar luz sobre esta situación.

Para poner fin a esta deuda pendiente con las víctimas, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron la semana pasada la petición de creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia católica. Tal como explicaron los representantes de estas fuerzas políticas, esta iniciativa parte de los 251 nuevos casos de abusos recogidos en el informe que El País entregó al Vaticano y que elevan la cifra a, al menos, 1.237 víctimas desde los años treinta, siempre según los datos recabados por este medio.



Tras este informe y después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) rechazara abrir una comisión independiente para esclarecer estas denuncias (solo anunció la apertura de una oficina dedicada a ello en cada diócesis), como sí se ha hecho en Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos o Australia, los tres partidos han llevado este asunto a la Cámara Baja para intentar que esta y otras investigaciones no se queden dentro de los muros de la Iglesia.

La iniciativa será objeto de análisis este martes por parte de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, y para seguir adelante, deberá pasar un primer filtro, el de la calificación en el seno del órgano de gobierno de la Cámara Baja. En este sentido, PP y Vox ya han anunciado que se opondrán al entender que es un asunto que "no compete" a las Cortes Generales.

Por lo tanto, la pelota está en el tejado del PSOE, grupo al que apelaron sus socios de Gobierno y las otras dos fuerzas aliadas en el Congreso. "Lo lógico sería que todos los grupos se sumen, ya que no es una cuestión de ideologías, sino de infancia y adolescencia", señaló la parlamentaria del grupo confederal Sofía Castañón.

Y es que, tal como informó la diputada republicana Pilar Vallugera en unas declaraciones a los medios, el grupo socialista se ha manifestado al respecto "de manera negativa" en alguna ocasión. "Esperemos que no rechacen la comisión porque se quedarían instalados en el no querer saber acerca de esta grave situación", espetó.

Tras el registro de esta solicitud, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, avanzó que su partido no se cierra a la investigación. "Nosotros siempre estamos del lado de las víctimas, somos el partido mayoritario, tenemos esa responsabilidad y vamos a estudiar atentamente esa petición".

Asimismo, el propio presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dejó la puerta abierta a una investigación parlamentaria. También, según señaló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, se reunirá esta semana con el escritor Alejandro Palomas, quién denunció en el programa radiofónico Hora 25 haber sufrido abusos por parte de un profesor religioso del Colegio La Salle cuando era menor.

El pasado viernes, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, en su visita a Zamora con la catedral de fondo dijo que su grupo parlamentario "está estudiando la mejor opción, el mejor canal para abrir un espacio de análisis y de investigación". En todo caso, apuntó al ámbito judicial como espacio para "concluir y determinar las responsabilidades de este tipo de abusos". "Seremos proactivos en el planteamientos de espacios que ayuden a esclarecer los casos", remachó.

El PSOE declinó pedir a la Iglesia un informe sobre abusos

Al margen de estas declaraciones y a la espera de que los socialistas tomen una decisión, el PSOE ya se posicionó sobre este asunto en 2018, cuando gobernaba en solitario después de que saliera adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Así, en una respuesta escrita a una pregunta de la entonces diputada de IU Eva García Sempere, que se interesó por este tema, el Ejecutivo de Sánchez declinó requerir a la Iglesia católica española la realización de un informe sobre abusos sexuales contra menores cometidos por sus religiosos.

"No corresponde al Gobierno hacer este tipo de requerimientos. Si existe noticia de la posible comisión de un delito, lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no un informe", trasladó el Ejecutivo en diciembre de 2018. También, en ese año, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo "se negó" a comparecer en el Congreso para explicar qué pensaba hacer su departamento ante la "impunidad de los cargos religiosos frente a la pederastia", según denunció IU, la formación que impulsó esta petición admitida por la Mesa y que no llegó a ejecutarse.

Con estos antecedentes de fondo, en la iniciativa registrada el pasado miércoles, la primera que se ha impulsado en esta dirección, los grupos recuerdan que el Congreso debe ser un "foro más de investigación". En este caso, para la "atribución de responsabilidades políticas y con el fin de tener la información necesaria para la elaboración y posterior aprobación de iniciativas legislativas y de impulso de la actividad de gobierno en materia de políticas públicas, con el objetivo de acabar con estas prácticas y establecer mecanismo de reparación para las víctimas", según se desprende del texto al que ha tenido acceso este medio.

Si finalmente la Mesa del Congreso da su visto bueno a la solicitud de comisión de investigación, ésta se elevará a la Junta de Portavoces para poner a su debate en el Pleno, el órgano competente para decidir si se crea o no y donde el PSOE tendría nuevamente la llave que abriría la puerta al fin de la impunidad de los abusos sexuales cometidos en la Iglesia católica.