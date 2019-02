El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado este lunes reformar la figura de la acusación popular al ser preguntado por el papel de Vox en el juicio a los líderes del procés en el Tribunal Supremo. También se ha remitido a la sentencia antes de "analizar" posibles indultos a los procesados y ha dicho que la autodeterminación de Cataluña "no puede ser objeto de ninguna resolución, de convenir nada o un compromiso de conversaciones" por parte el Gobierno.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha defendido que la acusación popular sigue siendo objeto de un "debate necesario" ya que, según él, esta figura es propia de "un Estado de Derecho que está en sus inicios y donde hay muchas dudas sobre la Fiscalía y su acción pública penal".

Grande-Marlaska, que es juez en excedencia, ha añadido que "ya es hora de que podamos hacer un análisis y un esfuerzo conjunto en poder dibujar lo que es la acusación" al ser preguntado, en concreto, sobre el papel de Vox en el juicio del procés. "Cuando un Estado de Derecho está consolidado, como es el Estado español, instituciones como la acusación popular hay que reformarlas, matizarlas para evitar que bajo intereses públicos se esconda realmente intereses particulares ajenos a lo que debe ser su naturaleza", ha dicho.

Trámites antes de valorar el indulto

El titular del Interior ha señalado que "como jurista" le parece inapropiado valorar cualquier posibilidad de un indulto "sin que primero se haya celebrado el juicio y haya una sentencia". Ha dicho que tendría que estudiar el contenido de esa condena y el posicionamiento de la Fiscalía o el tribunal "sobre la posibilidad del indulto, si se solicita". "Tras esos trámites previos, yo podría analizar la figura o la posibilidad del indulto; mientras tanto me parece absolutamente improcedente e inadecuado", ha subrayado.

Ha sido preguntado también sobre la conveniencia de hablar de todo, incluida la autodeterminación, entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. "Lo que el Gobierno puede y debe hablar es aquello que cabe dentro de la Constitución", ha respondido. Al ser repreguntado si ni siquiera se puede escuchar lo que dice la otra parte en lo relativo a la autodeterminación, ha añadido: "No puede ser un objeto de resolución o de convenir nada al respecto".

La cuestión territorial se tiene que abordar desde el diálogo y el consenso e "intentar debatir en matices"

"Todo lo que no está en la Constitución, que no está en la ley, evidentemente no puede ser objeto de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que crea conveniente en el parlamento o en la calle. A nadie se le prohíbe hablar de autodeterminación, pero el Gobierno, a la hora de establecer cualquier tipo de compromiso o simplemente un compromiso de conversaciones, tiene que ser en el marco de la Constitución", ha añadido.

Grande-Marlaska ha pedido ir más allá de lo "accesorio" y no "pararse en los accidentes", en referencia a la figura del relator que desató una lluvia de críticas internas dentro del PSOE al abrirse el Gobierno de Pedro Sánchez a aceptar este tipo de mediación en el diálogo con el Govern de Quim Torra. Según el ministro, la cuestión territorial se tiene que abordar desde el diálogo y el consenso, e "intentar debatir en matices de figuras concretas es tratar de desdibujar la necesidad de llegar a acuerdos".

Recurso de Estrasburgo

Según Grande-Marlaska, la primera semana del juicio del procés en el Supremo le ha confirmado en su tesis de que "no había ningún peligro porque España es un Estado de Derecho con un estándar de cumplimiento de los derechos humanos máximos". Al ser "extremadamente garantista", no se han puesto "ningún tipo de restricción" a los acusados y, además, el juicio se difunde en abierto.

También se ha mostrado tranquilo sobre un futuro pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo. "Somos el país dentro de los 47 del Consejo de Europa que menos condena tenemos, en números absolutos y porcentualmente, lo que es consecuencia directa de nuestros estándares", ha dicho.