Profesionales y políticos reclaman unidad "ya" a Sumar y Podemos desde Andalucía para evitar la desafección de las bases

Un grupo de profesores y políticos de izquierda, entre los que están, por ejemplo, el economista Juan Torres, el historiador Carlos Arenas y el rehabilitado Antonio Rodrigo Torrijos, presentó este miércoles en Sevilla, desde "la periferia", el manifiesto ¡Así no! en el que reclaman a Sumar y Podemos estar "a la altura" del momento y que acudan unidos a las próximas elecciones generales.

En el texto, que ya han firmado más de 2.000 personas, se expresa la preocupación porque se extienda la desafección y el desencanto en las bases debido a la "desunión, la falta de autocrítica y las continuas muestras públicas de disensión" y eso acabe por liquidar las expectativas de renovar el primer Gobierno de coalición de izquierdas en la historia del país.

"Esa convergencia es la que la gente está esperando. Esas rencillas madrileñistas en la cúspide contagian a seguidores, a militantes en la periferia. Este grupo [existe también] para decirle desde la periferia al centro: dejen de hacer madrileñadas, y póngase de acuerdo con la mayoría social del país", afirmó el profesor Carlos Arenas, referente de los estudios sobre Andalucía con su ensayo.

La convergencia Por Andalucía, en la que confluyeron para las pasadas autonómicas Podemos, IU, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz se logró in extremis y arrancó coja, porque Podemos, aunque entró en términos políticos, se quedó fuera en el aspecto jurídico. Esa experiencia sirve como experiencia a los promotores del manifiesto para, con "mucho respeto" pedir que se sienten a hablar "ya" y le den a la militancia "la ilusión de una candidatura de izquierdas" que, además, "galvanice" a la opinión pública para proseguir con un "periodo de profundización democrática".

"Un acuerdo sobre la campana no es creíble y no genera ilusión. Y nos dirigimos con mucho respeto a las direcciones orgánicas para que se llegue a un acuerdo que profundice en derechos y libertades en este país. Creemos que debería ser cuantos antes. No queremos gobernar los tiempos de nadie", dijo Rodrigo Torrijos.

Juan Torres aportó razones profundas para explicar el clima de división y llamó a buscar con agilidad la unidad: "Es muy difícil hacer política de serenidad, de convivencia orgánica, con un clima tan agresivo y lleno de mentiras. Incluso con una [persecución] judicial injusta. Hay una batalla mediática para poner todas las televisiones al servicio de la derecha política. Eso no quita errores, personalismos y responsabilidades en dirigentes a la izquierda del PSOE: hay que actuar con mucha más celeridad a la hora de buscar la unidad".

El manifiesto nació de la preocupación de un grupo, entre las que estaban Arenas, Torres y Rodrigo Torrijos, que se reunieron el pasado 13 de abril en un bar de la calle San Eloy de Sevilla, para conversar. De esa preocupación porque la división frustre un Gobierno de progreso y provoque una involución que dure años nació el manifiesto, según explican a Público sus promotores.

El contexto

Este es el análisis de contexto que hacen los promotores y que justifica su petición de "lucidez" a Sumar y Podemos: "El gobierno de coalición se ha tenido que enfrentar a los problemas económicos, sociales y sanitarios más graves de los últimos cien años, si excluimos los periodos de guerras. Y lo ha hecho protegiendo a las empresas y personas más vulnerables, tomando medidas sociales avanzadas y consiguiendo que la economía española no sólo no se haya hundido (como vaticinaba la derecha política, económica y mediática) sino que se encuentre en mejor condición que las de nuestro entorno europeo".

"Creemos que ese gobierno –prosigue el texto– constituye un hito histórico que tiene la obligación de preservar cualquier persona o partido que desee defender de verdad a los grupos sociales más débiles. Por eso nos preocupa que la desunión, la falta de autocrítica, las continuas muestras públicas de disensión entre las fuerzas que sustentan el gobierno y el modo de plantearlas puedan provocar desafecto, incluso entre quienes más se han visto beneficiadas por sus decisiones, que impida reeditar la experiencia tras las próximas elecciones generales".

"Es un hecho obvio –agregan los autores– que la derecha y la extrema derecha, dirigidas y bien financiadas por los grandes poderes económicos financieros y su armada mediática, constituyen una amenaza cada día más cercana y directa para la democracia, las libertades, las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la población y el medio ambiente. Y también lo es que millones de personas se encuentran en situación de pobreza en España, sufriendo carencias extremas mientras las derechas desmantelan los servicios públicos y debilitan las políticas de ayudas y protección social allí donde gobiernan, o que están dispuestas (como en Doñana) a destruir la naturaleza para salvaguardar el beneficio privado o ganar un puñado de votos. Sin embargo, la experiencia histórica y también la del actual gobierno nos ha enseñado que con unidad inteligente y programática de las fuerzas progresistas y con movilización ciudadana se pueden frenar esas amenazas y mejorar el bienestar humano, ampliar la democracia y proteger la libertad".

"Somos conscientes –remacha el manifiesto– de que estamos viviendo momentos históricos de gran complejidad y de que es extraordinariamente difícil gobernar y poner en práctica medidas que vayan en contra de los intereses de una minoría que ha logrado concentrar el mayor poder económico, financiero, político y simbólico de la historia reciente. La reacción de las eléctricas, los bancos, la patronal o la mayoría de los medios de comunicación ante las propuestas objetivamente moderadas que viene proponiendo el gobierno para repartir un poco mejor las cargas de la crisis son una buena muestra de ello".