La propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada, una "maniobra partidista" que no existe en Europa

"Es una ocurrencia", coinciden al otro lado del teléfono Lluis Orriols y Pedro Riera, profesores de Ciencias Políticas en niveles de grado y posgrado. La de lista críticas a la propuesta del PP para que gobierne el partido más votado es larga entre los académicos. Alertan: "puede redundar en menor democracia".

A Alberto Núñez Feijóo se le atraganta la política de pactos y busca la forma de sortearla. A cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales el líder de la oposición quiere garantizarse que el PSOE le dejará gobernar en solitario aunque no tenga la mayoría suficiente e insiste en un acuerdo para que gobierne la lista más votada. Así, tal y como avanzó Público, Feijóo ha presentado este lunes un plan de Calidad Institucional en el que da un primer paso y propone "afrontar los cambios legales necesarios" para que gobierne la lista con más apoyos. Limitándolo, eso sí, al ámbito municipal.

"Que gobierne la lista más votada es una garantía de mayor estabilidad y constituye una fórmula más justa, transparente y democrática", reza el documento que Feijóo ha firmado este lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz con una solemnidad inédita. El texto continúa así: "Tanto el Partido Popular como el PSOE han defendido que los gobiernos municipales respondan a la lógica dinámica entre mayoría y minoría. Quien gana las elecciones, gobierna, y quién las pierde, controla al que ha ganado". Y hasta ahí llega la propuesta del PP, sin fórmulas concretas sobre el papel.

"No es una propuesta esto", zanja el politólogo Lluis Orriols. "Es un juego de palabras" y "el que lo emite es consciente de que es falaz", continúa Orriols, señalando que de lo que se trata es de "decir como van a conseguir que la lista más votada tenga mayoría parlamentaria" porque si no "rompes los principios básicos del sistema".



El también profesor de ciencia política, y experto en sistemas electorales, Pedro Riera lo ve como "un brindis al sol muy criticable" y coincide con Orriols en que "no entra al detalle". ¿Por qué?. "Porque no puede entrar, es una estrategia electoralista", asegura. "Una maniobra muy partidista".

"Centralismo y despotismo partidista"

Ambos comparten dos impresiones claras: la primera es que la propuesta, tal y como está redactada en el plan del PP, tiene un dudoso encaje constitucional; la segunda es que pone en jaque las competencias de los plenos municipales al plantear una limitación de poderes del pleno para hacer viable que gobierne la lista más votada. "Está pidiendo que los segundos partidos hagan dejación de funciones. Es de un nivel de centralismo y despotismo partidista absoluto", dice el politólogo Lluis Orriols



Ninguno de los dos encuentra nada positivo en la propuesta. "Desde el punto de vista práctico no hay manera de llevarlo a cabo y por eso no existe en ningún país del mundo", asegura Riera. Para él, profesor en la Universidad Carlos III (Madrid) de Sistemas Electorales en niveles de grado y posgrado, no hay "ningún estudio pormenorizado" detrás de la propuesta que la haga viable dentro de andamiaje constitucional español.



Apunta además Orriols que, si lo que se busca es dotar de estabilidad al gobierno "lo peor que puedes hacer es que la gobierne la lista más votada sin más", como pide el plan del PP, porque aunque superes la investidura tendrás que gobernar- es decir, sacar adelante cada ley o cada medida- siempre en minoría. "La lógica de buscar mayorías parlamentarias es buscar precisamente más estabilidad", explica Orriols, que se refiere a la iniciativa como "un oxímoron".



Como contó este medio, el equipo capitaneado por Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional, que se ha encargado de elaborar la propuesta valoraba distintas vías para reformar el sistema electoral aunque no hayan formalizado ninguna por escrito. Una de ellas era dar un plus de escaños al partido más votado, algo que ya propuso Pablo Casado en 2018. Otra podría ser proponer un sistema a doble vuelta. El PP no ha ido adelante con ninguna por el momento.

Según Riera, porque hablar de que gobierne la lista más votada "es mucho más comprensible para el ciudadano medio". Considera así que "es una maniobra pensada claramente para forzar la vuelta al bipartidismo" porque el PP estaría pensando en que, de este modo, muchos votantes de Vox les darían su papeleta si asumen que gobernará el partido ganador.