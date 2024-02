"Protestar no es terrorismo", clamor de la sociedad civil contra la persecución de Tsunami Democràtic

Jordi Évole, Mònica Terribas, Laura Rosel, Jordi Basté, Mushkaa, Carlos Bardem, Andreu Buenafuente, Lildami o Marina Rossell son algunas de las personalidades de la sociedad civil que han firmado un manifiesto, impulsado por Òmnium Cultural con otras organizaciones, que defiende el derecho a la protesta y denuncia la investigación de la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic. Alertan de que "criminaliza el derecho de protesta, limita los derechos fundamentales y silencia la disidencia política".

El manifiesto, que también cuenta con el apoyo de unas 150 entidades a favor de los derechos humanos, como los principales sindicatos, la PAH, SOS Racismo, el Grupo de Periodistas Ramon Barnils, Unión de Campesinos y Élite Taxi, advierte de que la investigación de la Audiencia Nacional es una actuación "de carácter autoritario que restringe el espacio de la sociedad civil y pone en peligro los principios democráticos y del estado de derecho".

Además, el texto denuncia la "clara intención" de "desgastar el gobierno estatal y la mayoría parlamentaria en la tramitación de la Ley de Amnistía".

Los firmantes del manifiesto avisan de una "escalada" contra el derecho a la protesta y aseguran que la investigación contra Tsunami es "un ataque directo hacia el ejercicio de los derechos fundamentales", especialmente del derecho a manifestación y a la libertad de expresión e información.

"Es un nuevo ejemplo de la aplicación extensiva del Código Penal en la criminalización de la protesta", avisan. Precisamente por ello reclaman que se detenga "la utilización de la justicia en una nueva persecución política" y que se retiren las imputaciones por terrorismo.

En el texto aseguran que la criminalización tiene "un efecto disuasorio" hacia toda la sociedad porque "persigue el mecanismo principal mediante el cual se defienden los derechos y libertades". De hecho, señalan que esto afecta a "todo tipo de colectivos y organizaciones", ya sean sindicatos, entidades feministas, independentistas, ecologistas o antirracistas. El manifiesto recuerda que Tsunami es "un movimiento pacífico" y subraya que las acciones que se hicieron "se enmarcaron en la lucha no violenta".

Víctimas del 17-A y de ETA se pronuncian a favor de Tsunami

Precisamente este lunes, víctimas del atentado del 17-A y de ETA también denunciaron la vinculación entre Tsunami Democràtic y el terrorismo. Jesús Fructuoso, hermano de Juan Fructuoso (primera víctima civil de ETA en Catalunya), se sintió "insultado" por este vínculo que hace la justicia española.

En declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN) afirma que se está "banalizando" el terrorismo. "Los que hemos vivido un acto terrorista sabemos lo que es, y esto no tiene nada que ver", añade en referencia a las movilizaciones de 2019 contra la sentencia del Supremo por el juicio del 1-O.

Javier Martínez, el padre de Xavi, niño de 3 años asesinado el 17-A de 2017 durante el atentado yihadista en Barcelona, subraya que "banalizar la palabra terrorismo hace mucho daño a todas las víctimas": "Están muy equivocados", apunta. Movilizarse "con pacifismo" y promover el sit and talk -el lema de Tsunami- no tiene "nada que ver" con el terrorismo: "No se puede comparar", insiste.