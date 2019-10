Las protestas en Catalunya continúan por la sentencia del procés. Durante la tercera jornada de graves disturbios de la noche de este miércoles, más de treinta personas han sido detenidas, según el balance provisional del ministerio del Interior.

Se volvieron a quemar contenedores y las llamas afectaron a varios vehículos. Además, un furgón de los Mossos atropelló a un joven en Tarragona durante las protestas. El herido, fue trasladado al hospital Joan XXIII con un traumatismo craneoencefálico y ha quedado ingresado en estado estable.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, condenó los disturbios pasada la medianoche de este miércoles en TV3. "Esto se debe parar ahora mismo. No hay ninguna razón ni justificación para un acto vandálico", aseguró.

Te contamos minuto a minuto toda la información sobre las protestas en Catalunya cuatro días después de conocerse la sentencia del procés.

Interior moviliza su único cañón de agua antidisturbios

El Ministerio del Interior traslada su único cañón de agua antidisturbios a Barcelona para hacer frente a las jornadas de protestas, que se han intensificado cuatro días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. El vehículo fue adquirido en 2014, pero hasta ahora nunca se ha utilizado.

Torra se compromete a validar la independencia esta legislatura



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha comprometido este jueves a que en la actual legislatura se "acabe volviendo a ejercer el derecho a la autodeterminación" de Catalunya y validar la independencia. Ha llamado a los partidos y entidades a trabajar para "concretar las vías para ejercer el derecho a la autodeterminación en el plazo más breve posible". "Todos tenemos que hacer este esfuerzo y asumir este compromiso. Esta legislatura, si todos lo hacemos posible, tenemos que poder finalizarla validando la independencia", ha concluido.

Ábalos asegura que los Mossos funcionan y no es necesaria la Ley de Seguridad Nacional

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha recalcado este jueves que los Mossos d'Esquadra están funcionando frente a los disturbios en Catalunya y, por eso, "no se puede aplicar" la Ley de Seguridad Nacional. Ábalos ha incidido en Onda Cero que, para aplicarla como demandan PP y Ciudadanos, se tendría que ver que los Mossos no se comportan, pero ha asegurado que ese "no es el caso".

Cuatro detenidos en Madrid tras la concentración contra la sentencia



La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, por desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones tras la manifestación celebrada este miércoles en la Puerta del Sol de Madrid como rechazo a la sentencia que ha condenado a prisión a los líderes del procés.

Torra: "Habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que comparece en el pleno del Parlament, ha asegurado que "habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación" tras los últimos disturbios en Catalunya. "Si por poner urnas nos condenan a 100 años, la respuesta es clara, habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación", ha afirmado.

La Ciutadella y el Parlament siguen blindados tras tres días de protestas



El parque de la Ciutadella de Barcelona y el Parlament, ubicado en su interior, continúan blindados después de tres días de protestas.

Marlaska cree que el PP "se califica" al pedir que dimita por cenar en un bar



El secretario general del PP, Teodoro García Marlaska, ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por estar cenando en un restaurante de Madrid mientras continuaban los disturbios en Catalunya. El ministro ha replicado al PP, que no le "parece serio" y que "esa política califica" a quien la practica. Grande-Marlaska, en declaraciones a RNE, ha explicado que salió a cenar una hamburguesa con su jefe de gabinete mientras seguía al tanto todo lo que estaba ocurriendo y que retornó una hora después a su despacho en el Ministerio.



🎙 ”Antes de dimitir, el ministro del Interior debería prohibir la huelga que se va a producir mañana en Cataluña, porque no es una huelga, es un sabotaje. Marlaska infravalora el nivel de amenaza del separatismo.” @cayetanaAT en @eslamananadeFJL — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) October 17, 2019

Las protestas dejan 96 heridos

Las protestas del miércoles por la sentencia del procés han registrado 96 heridos en Catalunya. Según ha comunicado el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), se han realizado 56 asistencias en la ciudad de Barcelona, con 41 altas in situ y 16 traslados, además de una atención de los Bombers de Barcelona de una contusión facial. En Manresa, ha habido 14 asistencias con 12 altas in situ y dos traslados, y en Sallent (Barcelona) un traslado.

En Sils (Girona), se ha realizado un traslado grave, y en la ciudad de Girona el Sem ha hecho nueve asistencias con ocho altas in situ y un traslado. En Lleida, se han dado ocho altas in situ y ha habido 4 traslados; y en Tarragona, se han producido dos traslados, uno de ellos por traumatismo craneoencefálico tras ser atropellado por un furgón de los Mossos.



Centenares de personas prosiguen la columna de las "marchas por la libertad" desde Manresa

Centenares de personas prosiguen este jueves la columna de las "Marchas por la libertad" desde Manresa procedente desde Berga (Barcelona), que durante tres días hará camino hasta Barcelona, donde confluirá con otras cuatro que han arrancado desde Tarragona, Girona, Vic (Barcelona) y Tàrrega (Lleida).

Ocho calles de Barcelona cortadas por los destrozos en los altercados



Ocho calles del centro de Barcelona se encuentran cortadas al tráfico debido a la batalla campal vivida anoche en la ciudad, en la que se levantaron barricadas, quemaron contenedores y coches y destrozaron mobiliario urbano, entre otros incidentes. Los operarios de limpieza están trabajando para poder restablecer el tráfico.

Un coche arde tras ser incendiado por radicales durante las protestas en Barcelona por las sentencia del procés. /REUTERS

Atrasos en Renfe después de que cortaran la vía férrea

Las líneas R1, R4 y R3 de Cercanías de Renfe acumulan retrasos de unos 20 minutos este jueves después de que un grupo de manifestantes independentistas haya cortado la vía férrea sobre las 07.25 horas a la altura de Sant Joan Despí (Barcelona). Según ha informado Renfe, la circulación se ha vuelto a restablecer hacia las 07.45 horas, cuando el grupo de personas que habían accedido a la zona de vías se han retirado.

Sánchez convoca de forma urgente el comité de coordinación

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha convocado de forma urgente el Comité de coordinación por la situación en Catalunya. La reunión tendrá lugar en La Moncloa a las 11.00 horas.

Torra comparecerá en el Parlament a las 10.00 horas



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá este jueves en el pleno del Parlament para responder a la sentencia del 1-O, en una sesión en la que no se votarán propuestas y solo habrá debate. El pleno comenzará a las 10.00 horas con la intervención de Torra sin límite de tiempo, y a continuación será el turno para los grupos, que tendrán diez minutos cada uno, excepto los subgrupos de la CUP y el PP que tendrán cinco, y el presidente podrá contestar, lo que abrirá un turno de réplica para las formaciones.