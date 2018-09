Adelante Andalucía, la candidatura que impulsan Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, líderes de Podemos e IU, anda ahora enfrascada en la elaboración del programa que someterán a votación en las próximas elecciones autonómicas. De la lectura del borrador, que aún está en discusión, emerge una fuerte preocupación por reducir y acabar con las desigualdades en la Comunidad. Para ello, la coalición de izquierdas y andalucista propone impulsar un cambio de modelo productivo de largo y hondo aliento que en las próximas décadas, después de un periodo de transición, alumbre una Andalucía que sea tierra de innovación y que sea capaz de obtener la energía de fuentes propias, 100% limpias y renovables.

La obsesión que recorre todo el programa es hallar la mejor manera de combatir las desigualdades. Adelante Andalucía entiende que una Andalucía más igualitaria producirá una economía sostenible, fuerte y estable. Así se expresa en el borrador de programa: “Uno de los principales problemas estructurales de Andalucía ha sido el elevado nivel de desigualdad social que sufre. […] La existencia de una mayor igualdad material, aparte de un elemento que dice mucho sobre la calidad de nuestra sociedad y de nuestras instituciones, es un elemento esencial para que nuestra economía sea más fuerte y menos dependiente de los factores externos”.

"Sin igualdad real, no hay un modelo sostenible"

“Es evidente -prosigue el texto- además que no se puede concebir una reducción de la desigualdad sin la eliminación de la pobreza. En la última década hemos comprobado cómo la crisis antes, y las políticas de austeridad después, han golpeado con mayor intensidad a aquella parte de la población que ya tenía serias dificultades para llegar a final de mes. El crecimiento de los últimos tres años no se ha traducido en una real recuperación económica para la mayoría de la población, mientras sí está beneficiando en manera asimétrica a los más adinerados. Desde Adelante Andalucía consideramos prioritario reducir la brecha social interna, como condición necesaria para reducir la brecha territorial externa: sin igualdad real no hay un modelo sostenible”.

El programa dice que el “destino prioritario de los Fondos Estructurales” de la Unión Europea será “la lucha contra la pobreza y el derecho a la ciudad”. Para lograrlo, Adelante Andalucía articula toda una batería de medidas en el ámbito económico, que abarcan todos los sectores productivos.

Entre ellas, está la creación de un banco público -que nacería con un capital de unos 800 millones de euros- para facilitar el acceso al crédito a los sectores vulnerables y a proyectos de desarrollo sostenible, que inviertan en I+D+i y generen empleo estable, según indicó a Público un portavoz de Podemos. También, por ejemplo, se prevé una moratoria a la construcción en la costa, que permita un cambio de modelo turístico y alivie la presión en el litoral. Y se plantea el nacimiento de un banco público de tierras, que “estará formado por fincas públicas y fincas privadas que voluntariamente se ofrezcan”, que facilitará “la incorporación de jóvenes, mujeres y otros colectivos en dificultad al sector agrario”.

Reforma tributaria de calado

Pero lo mollar de la propuesta de Adelante Andalucía en el terreno económico viene en el capítulo fiscal. Adelante Andalucía planea una reforma tributaria profunda, de calado, cuyo objetivo fundamental es la redistribución de la riqueza. “Es necesario que desde Andalucía se avance hacia un cambio radical en las políticas tributarias de los últimos años impulsando reformas y debates a nivel estatal y entre Estado y CCAA y poniendo en marcha en el Parlamento Andaluz una serie de medidas en los espacios de competencia autonómica”, se lee en el borrador.

Así, la coalición propone “reformar la cuota autonómica del IRPF, reforzando su progresividad y revisando aquellos beneficios y deducciones que favorecen las rentas más altas”. También aboga por derogar las últimas dos reformas, pactadas por PSOE y Ciudadanos, sobre Impuesto de Sucesiones y Donaciones y “garantizar su progresividad y la eliminación de los errores de salto que han caracterizado este tributo y que solo han sido parcheados”.

"Es necesario que en Andalucía se avance hacia un cambio radical en las políticas tributarias de los últimos años"

Adelante Andalucía reivindica la autonomía política “también en campo tributario” y apuesta por ampliar la regulación en aquellos sectores competencia de Andalucía, entre los que enumera el turismo, la vivienda, la organización del territorio, el medio ambiente y la salud. Concretamente, el borrador proyecta el impulso de un “cuerpo de fiscalidad ecológica; poner en marcha una tasa turística; e incorporar impuestos a grandes superficies comerciales, tierras infrautilizadas, juego y suelos sin edificar”. La coalición también pretende desarrollar una fiscalidad verde “a través de impuestos o tasas que graven las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos, especialmente los peligrosos o los vertidos a las aguas litorales, etc”.

El capítulo impositivo se cierra con un clásico: el fortalecimiento y la mejora de la eficacia, la eficiencia y la organización de la Agencia Tributaria Andaluza, para “garantizar los recursos necesarios para la lucha contra el fraude fiscal y la emersión de la economía sumergida y de los grandes defraudadores”.

Ley de 'lobbies'

Otro de los platos fuertes del borrador está en el capítulo de transparencia. Adelante Andalucía considera que “la falta de transparencia es un caldo de cultivo excelente para prácticas corruptas e ineficientes, por lo que hay que terminar con ellas”. Así, quieren que se garantice que la ciudadanía pueda conocer las cuentas públicas y el estado de la tesorería andaluza “mediante la publicación de todas y cada una de las cuentas bancarias que gestiona la Junta de Andalucía”.

"El dinero público pertenece a la ciudadanía andaluza, que tiene derecho a conocer todas las cuentas y su saldo"

“El dinero público pertenece a la ciudadanía andaluza, que tiene derecho a conocer en cada momento cuantas cuentas hay, qué saldo tienen, en qué entidades bancarias están contratadas y cuáles son los movimientos en tiempo real. De la misma manera que una persona consulta su saldo bancario y sus movimientos, la ciudadanía tiene que tener acceso al saldo y movimientos del dinero de todos y todas las andaluzas”, se lee en el borrador.

Esta iniciativa, recuerda la coalición, ya fue presentada en el Parlamento de Andalucía en esta legislatura, y fue rechazada “por los partidos del gobierno y los partidos conservadores”, y también fue llevada a otros parlamentos autonómicos, “donde los mismos partidos que aquí la rechazaron mostraron en esas autonomías incluso entusiasmo”. Así, “hoy día la ciudadanía de Extremadura, Valencia y La Rioja accede a sus cuentas públicas, con toda la información sobre los gastos e ingresos”, remarca el borrador.

Se regularán las organizaciones de intereses en Andalucía y su capacidad de influencia en la elaboración de normas

Otra iniciativa novedosa es la redacción de una ley andaluza de lobbies (grupos de presión). “Con ello, se regularán las organizaciones de intereses en Andalucía y sus relaciones con los altos cargos [y su] capacidad de influencia en la elaboración de normas autonómicas. Esta ley deberá establecer la preceptividad de la publicación de la agenda de trabajo de los altos cargos indicando con quienes se reúnen, el motivo y las conclusiones de estas reuniones, así como la prohibición de las puertas giratorias, haciendo explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades privadas”.

Estos asuntos son tan solo una selección, realizada por Público, de medidas. El borrador del programa de Adelante Andalucía contiene muchas más, hasta 1.200 propuestas que abarcan prácticamente todos los ámbitos de gobierno y es, de momento, eso: un borrador, que está por tanto sometido a la discusión de colectivos y abierto a la aportación de todas las personas que deseen participar, que pueden presentar sus enmiendas hasta el día 19 de septiembre. Se puede consultar aquí.

Con un proceso participativo y abierto se busca construir un acervo común de la confluencia

El objetivo de Rodríguez y Maíllo, además de tener un programa de Gobierno que presentar a los andaluces, es que el proceso de creación del proyecto fomente también “la fraternidad y la sororidad entre las personas que militan en las organizaciones que construyen la confluencia y su entorno social”, y que, con esta aglutinación de ideas “se empiece a construir un acervo común de la confluencia”. Buscan “formar cuadros en la discusión y el debate, personas preparadas para una campaña electoral y una construcción estratégica a medio y largo plazo de una Andalucía verdaderamente socialista, soberana, feminista, ecologista, que ponga la vida en el centro de la política”.