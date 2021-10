El PSOE abre su 40º Congreso para exhibir unidad con Sánchez y consolidarle como referente de la socialdemocracia europea

El PSOE abre este viernes su 40º Congreso Federal con una paz interna y una unidad en torno al secretario general del partido que no se recuerda desde hace trece años. Concretamente, tras el Congreso de 2008, donde fue reelegido José Luis Rodríguez Zapatero, tras ganar las elecciones.

Y Pedro Sanchez quiere exhibir esta unidad interna en el partido desde el inicio del Congreso, que se abre con una reunión del Comité Territorial con todos los barones; hasta el final con la presencia de los tres ex secretarios generales del partidos: Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia.

Todo el Congreso girará en torno a la figura de Sánchez, quien ha conseguido estos años, tras su victoria en las primarias en 2017, hacer un partido a su medida y lleno de fieles. Eso sí, como ya hizo en la crisis de Gobierno, su objetivo también en este cónclave del PSOE es seguir sumando a aquellos todavía denominados "susanistas", por haber apoyado a la ex presidenta andaluza en aquel proceso. Aunque no a todos.

A nivel orgánico, dando por hecho que Adriana Lastra repetirá vicesecretaria general y Santos Cerdán como secretario de Organización, aunque hay últimos rumores que dicen que esto todavía no está cerrado, se empezaron a saber este jueves nuevos nombres de lo que estarán en la dirección del partido, que será ampliamente renovada.

Así, fuentes de Ferraz confirmaron que Cristina Narbona seguirá como presidenta del partido. Además, Javier Izquierda y Alfonso de Celís seguirán en la dirección. Y que María de los Llanos Castellanos (según informó El País) ocupará también una cartera relevante. Otros nombres que suenan para entrar en Ferraz son los de las dos mujeres que dirigieron la ponencia marco: Hanna Jalloul y Lina Gálvez; así como el de la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien ya estuvo en la dirección del partido en otra etapa.

También Guillermo Fernández Vara tendrá silla en Ferraz todos los lunes, dejando la presidencia del Comité Territorial del PSOE, que pasa a manos de, Juan Espadas, en un intento de dar un mayor protagonismo al nuevo líder andaluz.

Más allá de que se vayan conociendo nuevos nombramientos en las próximas horas, parece que la principal duda a despejar es si Sánchez querrá tener un o una portavoz del partido con peso político propio, y liberar más a Lastra para las funciones del partido, o será la vicesecretaria general la que asuma también esta función.

Y, en cuanto a nivel ideológico o programático, no se esperan grandes debates. La posición socialdemócrata del PSOE se mantiene en sus líneas básicas sin grandes cambios en todas las áreas. El posicionamiento entre monarquía o república y el posicionamiento feminista, tras la ofensiva de muchas mujeres del PSOE para rectificar gran parte de la enmienda marco en esta materia y en diversidad, serán los temas mas espinosos del cónclave socialista.

Republica y feminismo

Y el discurso estará centrado en poner en valor la acción del Gobierno. No hay mejor escaparate que un Congreso del PSOE para poner en valor las cosas positivas que se ha hecho desde el Ejecutivo y que, en muchas ocasiones, no llegan a la ciudadanía. Sánchez repetirá que "no han dejado a nadie atrás", pondrá en valor los fondos europeos, los ERTE y las medidas en derechos sociales aprobadas en esta legislatura por el Gobierno de coalición.

El PSOE, además, es consciente de que celebra un Congreso en un momento de reconfiguración de la izquierda en España y en Europa, y del renacimiento de la socialdemocracia en el viejo continente. No obstante, el debate sobre el Gobierno de coalición y la relación con Unidas Podemos no está muy presente en las enmiendas socialista. De lo que no hay duda es que Sánchez buscará su objetivo de situarse como referente del socialismo en Europa, teniendo en cuenta que la Presidencia del Consejo de la UE recae en España el segundo semestre del 2023.

En todos los Congresos del PSOE suelen saltar sorpresas y polémicas, pero todo apunta que Sánchez acude con todo atado, con un PSOE a su medida y consiguiendo lo que fue su obsesión desde que ganó aquellas primarias: unidad interna.