PSOE y Por Andalucía se alían y reclaman a Moreno Bonilla ante su "nefasta gestión" un debate general sobre sanidad

PSOE y Por Andalucía se han aliado con la idea de desgastar al PP andaluz, que cuenta con mayoría absoluta, y este miércoles, con las municipales en el horizonte, han reclamado, en una iniciativa que han presentado de manera conjunta, un debate general, con propuestas de resolución, sobre sanidad en el Parlamento de Andalucía. Ambas fuerza consideran que el escenario ofrece una "situación crítica" del sistema público debido a la "nefasta" gestión del Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno Bonilla. El PP no rechazó de plano la iniciativa, pero sí el fondo: "La situación crítica de la sanidad está tan solo en la mente electoral" de esos partidos, replicó Toni Martín, portavoz parlamentario de Moreno Bonilla.

Aunque está por saber el alcance que tiene en términos electorales, el Gobierno andaluz no ha conseguido frenar el deterioro de la sanidad pública en la Comunidad más poblada: el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), hecho público hace dos semanas, que permite la comparación entre CCAA, sitúa ya a Andalucía como la Comunidad con peores servicios sanitarios de todas.

Además, con decisiones polémicas, como la publicación de una orden que fija precios de los conciertos sanitarios, en la que por primera vez se incluyen las consultas de Atención Primaria, el Ejecutivo ha contribuido a añadir incertidumbre y tensión al sistema. La Consejería de Salud mantiene abiertas desde hace meses negociaciones para cerrar un acuerdo sobre la Atención Primaria –al que ya se comprometió el presidente Moreno Bonilla con CCOO y UGT– pero ha sido incapaz hasta ahora de abrocharlas.

El pasado 13 de marzo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), firmó con la patronal CEA y con CCOO y UGT un acuerdo que se dio en llamar Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía. Una de las medidas incluidas era la concreción de un pacto por la Atención Primaria, que incluía un fuerte aumento del gasto en esas partidas (del 17% al 25%) y también una garantía de que la polémica orden iba a reducir al mínimo la externalización de la Atención Primaria y que solo iba ser posible aplicarla para estas consultas en el caso de "situaciones de emergencia sin posible cobertura por los servicios públicos".

Un mes y medio después, la Consejería de Salud no ha rectificado aún el texto de la orden, que sigue manteniendo el precio para la consulta de Atención Primaria –hasta 65 euros por cada una: esto es lo que le paga la Junta a la empresa, en ningún caso implica copagos–, y en la que se afirma que se acudirá a conciertos "sólo, en aquellas situaciones en que la cobertura [pública.. .] sea insuficiente en periodos coyunturales de mayor demanda o en situaciones de emergencias sanitarias". Para los sindicatos, esta redacción permite ahora mismo externalizar, por ejemplo, las consultas de Atención Primaria en verano, en el periodo de vacaciones de los facultativos, o simplemente cuando haya picos de demanda.

Tras cinco reuniones –y numerosos encuentros informales entre dirigentes sindicales y altos cargos del SAS– de la Mesa Sectorial, la última de ellas este martes, en las que las centrales sindicales, en todas ellas, le han planteado al Gobierno la concreción del pacto por la Atención Primaria y una nueva redacción de la orden, la Consejería de Salud no ha rectificado aún. Fuentes consultadas por Público aseguran que es la propia Consejera Catalina García la que dilata el cierre de los acuerdos. "La consejera no quiere rectificar, es así, no otra cosa", afirmaron.

En San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, tienen muy claro que el pacto del 13 de marzo se va a cumplir y ratifican la voluntad de adaptar la orden en los términos firmados con CCOO y UGT. "Se tiene que adaptar, claro que sí. Ya se hizo una primera aproximación previa a la firma del acuerdo", aseguran en San Telmo. Y añaden que lo que se busca ahora es cerrar todas las negociaciones antes de retocar nada, para que los cambios sean "definitivos".

Huelga del Sindicato Médico Andaluz

La Atención Primaria está patas arriba en Andalucía en este momento. Hace unas semanas, miles de personas salieron a las calles a defender el modelo público de salud, que hace aguas, sobre todo en el ámbito rural. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) lleva cuatro jornadas de huelga –cada miércoles desde el 12 de abril pasado– con un seguimiento minoritario y en descenso –del 3% del primer día al 0,5% de este miércoles–, según los datos que difunde la Junta de Andalucía. El SMA elevó la cifra al 10%. Los demás sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, de momento, se guardan la carta de los paros mientras el Gobierno se estudia las propuestas.

En un comunicado conjunto, CCOO, UGT y CSIF amenazaron con movilizarse de nuevo si no hay "cambios sustanciales" en la actitud de Salud. "Hemos puesto sobre la mesa aspectos muy importantes, como la estabilidad de 12.000 contratos, el aumento de plantilla, la limitación de citas para consultas, mejoras retributivas y acabar de inmediato con la incertidumbre que genera la orden de tarifación de la consulta de Atención Primaria", se lee en la nota.

La Consejería de Salud señaló que respeta cualquier acción sindical y recordó que las negociaciones con los sindicatos siguen abiertas: "El Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta por la estabilización y la mejora del empleo en el Servicio Andaluz de Salud, la equiparación salarial con otras comunidades y la renovación y modernización de las infraestructuras sanitarias", recoge Europa Press.

El estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), hecho público hace dos semanas, que permite la comparación entre CCAA, sitúa ya a Andalucía como la Comunidad con peores servicios sanitarios de todas. El deterioro es profundo, viene de lejos –a nadie se le olvidan las fuertes manifestaciones contra los últimos gobiernos socialistas–, pero el Gobierno de Moreno Bonilla no ha logrado pararlo, a pesar de contar con presupuestos multimillonarios. Según la FADSP, el Servicio Andaluz de Salud estaba en el sexto puesto por la cola cuando el PP llegó al Ejecutivo. Cuatro años después, ha caído al último puesto.

Es en este ambiente, con las municipales a las puertas, en el que PSOE y Por Andalucía –en el que están IU, Podemos y Más País– distribuyeron este miércoles un comunicado conjunto en el que reclaman un debate general sobre sanidad ante la "nefasta gestión de Moreno Bonilla" y dada la "situación crítica del sistema público, especialmente de la atención primaria". PSOE-A y Por Andalucía han indicado que "las listas de espera no paran de crecer en la comunidad". Los dos partidos aludieron a "las 900.000 personas que esperan para poder tener acceso a un especialista en Andalucía" y señalaron que "172.000 andaluces y andaluzas están esperando una intervención quirúrgica".

El PP andaluz rechazó con términos contundentes las afirmaciones de la oposición. La situación "crítica" de la sanidad andaluza sólo está en la "mente electoral" de PSOE-A y Por Andalucía, dijo Toni Martín. Este indicó que cuando analicen esa iniciativa de debate general, fijarán su posicionamiento, recoge Europa Press. Para Martín, la situación de la sanidad pública siempre es "mejorable y queda mucho por hacer", pero es "innegable" que nunca antes se habían dedicado tantos recursos humanos, materiales y económicos al sistema sanitario público.