El PSOE andaluz combina para las municipales el poder de sus alcaldes y las medidas sociales de Sánchez

Entre los cuadros dirigentes del PSOE en Andalucía hay un mosqueo tremendo con la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que da al PP como primera fuerza en todas las capitales de provincia.

No se creen nada de lo que ahí se cuenta, en resumen que el resultado de las autonómicas es extrapolable en gran medida a las municipales, y se plantean obligar al Ejecutivo a dar explicaciones. "Estamos ante un caso de manipulación muy grave de un instrumento público, como es el Centra, pagado con recursos públicos", abrió fuego el secretario general del PSOEE de Andalucía, Juan Espadas.

"Manifiesta ilegalidad", cargó después el miembro de la ejecutiva federal Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. "Roza la malversación", abundó el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández.

"No existe el efecto Juanma Moreno", aseguran rotundos fuentes de la dirección socialista. El análisis, en resumen, que trasladan es el siguiente: las autonómicas las ganó Moreno, no el PP, y ahora "no tienen un Moreno en cada pueblo". En el PSOE de Sevilla están convencidos de que mantienen la Alcaldía de la capital y la Diputación frente al PP, amén de numerosos ayuntamientos.

A este respecto, las fuentes consultadas en el PSOE andaluz cuentan una anécdota: solo tres días después de las autonómicas, un alcalde relevante, del que eluden dar el nombre, preocupado porque el PP había ganado en su pueblo, quiso hacer una encuesta en la que se preguntase por la Alcaldía. Le dijeron en el partido que esperase un poco a que bajase el suflé, pero se empeñó y la hizo: A solo unos días del 19J, "le daba mayoría absoluta", aseguran las fuentes.

En el PSOE recuerdan, y lo interpretan como signo de falta de solvencia de sus rivales, que el PP presenta seis candidatos nuevos en las ocho capitales de provincia y que hay pueblos señeros, de tamaño medio, donde les ha costado y les cuesta encontrarlos. Uno de los objetivos del PP andaluz, de hecho, en estas municipales es asentarse en las localidades grandes y entrar en pueblos del interior donde nunca antes lo había logrado.

En el PP andaluz están convencidos de que llevar la campaña al campo de juego de la política nacional les da votos: creen que Pedro Sánchez resta a su propio partido en Andalucía.

Por si acaso algunos de los alcaldes del PSOE piensan lo mismo, el mensaje de la dirección socialista es claro: que nadie se equivoque. "Eludir el debate nacional es un error", aseguran.

Se considera así, según las fuentes, que, tal y como está el PP, el partido y los regidores tienen que ir al choque en los temas nacionales y que el momento no es equiparable al año 2011, cuando el efecto de la crisis y del enfoque que le dio el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se llevó por delante a buenos gestores socialistas. Ahora hay fondos europeos hasta en los pueblos de interior y de sierra, se ha subido el salario mínimo y la pensiones hasta extremos históricos.

En resumen, las fuentes socialistas consultadas creen que ahora hay un Gobierno al que agarrarse y temas que mezclar con los locales, con la gestión y problemáticas particulares que, al final, van a marcar el resultado pueblo a pueblo: mezclar las medidas sociales de Sánchez con la gestión y el poder de convocatoria de sus 450 alcaldes y alcaldesas es la carta en la manga del PSOE andaluz.

En aplicación de esta doctrina, Fernández y De Celis visitaron el pasado martes un hogar del pensionista, en Sevilla, en el popular barrio de San Jerónimo. "Todo el mundo" en el partido "está encantado" sobre la posibilidad de contar con la presencia de Sánchez en sus actos de campaña, dijo allí De Celis.

Fernández afirmó que en Sevilla capital hay unos 150.000 pensionistas, a los que hay que sumar otros 240.000 en la provincia. "Ha llegado a todos los sitios la subida de unos 100 euros de media", reivindicó el secretario general del PSOE de Sevilla.