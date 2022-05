El PSOE andaluz rechaza una abstención al PP y busca ser la fuerza más votada

El PSOE andaluz que dirige Juan Espadas está en una cruzada para movilizar "hasta a los gatos", según afirman fuentes de San Vicente, para de esta manera ser la primera fuerza y doblegar a las encuestas: todas dan como primera fuerza al PP de Juanma Moreno, quien con Vox sumaría mayoría absoluta, como en Madrid y en Castilla y León. "Va a haber muchos que no sepan dónde meterse cuando seamos la lista más votada", aseguran a Público fuentes socialistas.

El propio Espadas, en declaraciones a Público descarta de plano, con "firmeza y rotundidad" una abstención al PP: "Voy a ganar y quiero saber si esta vez pactaría el PP con Vox como ya hizo en 2018 [El PSOE ganó las elecciones, pero Moreno cerró un gobierno con Ciudadanos y un acuerdo de investidura con Vox, luego le añadió tres presupuestos]. El PP no va a gobernar con nuestra abstención en ningún caso porque al día siguiente pactaría el presupuesto con Vox".

En sus primeros meses en el cargo, Espadas buscó acuerdos con el PP de Juanma Moreno –el primero que pactó en España con la ultraderecha– uno particulamente, el de presupuestos. Sin embargo, al final, no se hizo. El PSOE cree que porque Moreno no quiso alejarse de Vox. "Que sea valiente y lo diga Moreno Bonilla". ¿Por qué está Espadas convencido de que el PP no tiene interés en acuerdos con el PSOE? "Estoy convencido después de ver lo que han hecho en Castilla y León [donde PP y Vox han conformado un Gobierno de coalición]. Antes aún no lo habían hecho y podía creer que otro escenario era posible si ellos demostraban por escrito que no pactarían con Vox, pero ese escenario ya no existe desde Castilla y León", asegura Espadas.

Ángeles Férriz, su número dos, la vicesecretaria general, abunda, en conversación con Público, en estos razonamientos: "Si Juan Espadas es el más votado ¿alguien se cree que el PP se abstendría?", se pregunta. "Somos la única alternativa a Moreno-Olona y vamos a ganar", agrega.

"El PP no puede recurrir a la lista mas votada solo cuando son ellos la lista mas votada. Los más votados en Andalucía somos los socialistas. ¿Por. que no se respetó entonces? ¿Por qué no se abstuvo el PP entonces? ¿Por qué no hubo un cordón sanitario a Vox como en Europa? ¿Por qué al contrario se le abrió la puerta de par en par a la ultraderecha, al fascismo?", lanza Férriz.

Ella misma responde: "Ya está bien de hipocresía y cinismo. El PP es un partido que está dispuesto a todo con tal de estar en el poder. Como lo ha demostrado: En esta legislatura en Andalucía han hecho cuatro pactos con Vox [Investidura y tres presupuestos]. Gobiernan con ellos en Castilla y León. Votan todo juntos en el Congreso".

La derecha de toda la vida

"Ya está bien. Moreno –añade– fue el primero que abrió la puerta a Vox, poniendo alfombra roja y blanqueando a la ultraderecha. Y Feijóo ha sido el primero que ha avalado un gobierno conjunto. Alguien va a dudar de que si suman, ¿No gobernarían juntos? O como Feijóo no va a la toma de posesión de Mañueco, ¿Eso lo exime de responsabilidad? Ya está bien de engañar a la gente. Si están encantados con un partido que quiere irse de Europa, que quiere acabar con nuestra autonomía, que sean valientes y lo digan. Que los andaluces sepan lo q votan. Que ya está bien de manipular, de engañar, de esconder las siglas. Son la derecha de toda la vida, con sus primos hermanos la ultraderecha, de toda la vida".

Para los estrategas socialistas, más allá del que viene el lobo de la ultraderecha, que se ha demostrado inocuo en otras elecciones –Madrid y Castilla y León–, y a la que el 20% del electorado en Andalucía ya le perdido el miedo, es importante en esta campaña vincular al PP a Vox. De este modo, pretenden evitar que Moreno imponga su marco y su discurso, fuera de las siglas, alejado de la ideología, en el que vende moderación y ecumenismo. ¿Para qué al final? Se preguntan en el cuartel general del PSOE: para ocutlar su ideología y pactar con Vox, se responden.

"Son unos cobardes –analiza Férriz– ¿Por qué esconden sus ideas, sus siglas? Para engañar a la gente. ¿Por qué Moreno no quiere una alta participación? Porque si la gente vota, no lo votaría a él. Pero son la derecha, la misma que gestiono otra crisis y decidió salvar a los bancos en lugar de a las familias, la que se cargó todo lo público, la misma que dejó a tanta gente tirada a su suerte… Porque ellos no saben de servicios públicos, de la red necesaria para que haya igualdad, de intentar que nadie se quede atrás: ellos solo entienden de negocios".

"¿Cómo van PP y Vox –afirma Férriz– a defender a los trabajadores, si han votado en contra de la subida del salario mínimo, de la reforma laboral, si están en contra de la negociación colectiva? ¿Cómo van a defender a la gente que menos tiene si tampoco apoyan el ingreso mínimo vital? ¿Y esa milonga de que defienden a los agricultores si la derecha los ha pisoteado toda la vida, si solo han favorecido a los grandes terratenientes, si no han votado a favor de la ley de cadena alimentaria? ¿Se cree el PP que los agricultores se van a olvidar de cómo les quitaron las ayudas a los que recibían menos de 300 euros mientras engordaban a las grandes rentas?"