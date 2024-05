El PSOE apela al cumplimiento de los acuerdos con ERC y Junts para garantizar el Gobierno de Sánchez

Pedro Sánchez está feliz. Fuentes socialistas se han encargado de transmitir este mensaje del estado de ánimo del presidente del Gobierno tras los resultados de las elecciones en Catalunya. El líder del PSC, Salvador Illa, tiene ahora la papeleta de negociar con otras fuerzas para formar Govern. El PSOE, según fuentes de su dirección, confía en que lo logrará. Mientras tanto, tratan de minimizar los posibles riesgos para la estabilidad de la legislatura en el Gobierno estatal.

La sede de Ferraz acogió este lunes la habitual reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas. Sánchez fue recibido entre aplausos por sus dirigentes y con una notable cara de felicidad. "Estoy feliz", repitió en varias ocasiones durante el encuentro, según las fuentes consultadas. La reunión de la cúpula de la dirección se desarrolló en un clima "dulce", de "alegría", "tranquilidad" y "celebración" según varias fuentes asistentes.

"Teníamos razón", fue una de las frases que pronunció Sánchez a sus compañeros de partido. El análisis de Ferraz es que la victoria electoral del PSC es un rotundo aval al camino emprendido por el presidente del Gobierno en relación con Catalunya desde la concesión de los indultos. "Es un aval a la estrategia de convivencia frente al enfrentamiento. Una legitimación política para todos los esfuerzos que se han hecho", destacan fuentes de Moncloa. Una "nueva etapa" y un procés "agotado".

La reunión de la dirección tuvo también otro eje. De alivio tras el "sufrimiento" de estos años, especialmente en los últimos meses. La derecha y extrema derecha han intensificado sus ataques, no solo verbales. Más de un centenar de sedes del PSOE han sido vandalizadas desde noviembre con el rechazo a la ley de amnistía como excusa. Por ello, Sánchez pidió expresamente a Peña que transmitiera un mensaje de agradecimiento a la militancia de forma pública.



La Ejecutiva socialista, según las fuentes consultadas, no abordó el futuro de la legislatura de Sánchez tras estos resultados. "Cero preocupación por eso", destaca un dirigente al respecto. La portavoz socialista, Esther Peña, apuntaló ese argumento en rueda de prensa. "Entendemos que los resultados no tendrán repercusión en la gobernabilidad. El PSOE cumple sus acuerdos y no tengo dudas de que el resto hará lo mismo", destacó.

"No hay alternativa al presidente Sánchez. No hay ninguna duda de la continuidad del Gobierno. Le quedan tres años por delante", añadió Peña. En Moncloa no entran de momento en este asunto porque los focos son ahora para Illa, su resultado y su proceso de negociaciones. La realidad es que este lunes, igual que antes de las elecciones catalanas, Sánchez sigue necesitando a ERC y Junts para aprobar iniciativas en el Congreso, Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluidos.

"Nunca lo hemos tenido fácil", señalan fuentes de la dirección socialista al ser preguntadas por si ahora ERC y Junts podrían romper como socios del Gobierno. "Ellos se tienen que hacer la pregunta de a quién beneficiaría no seguir con los acuerdos y los pasos que hemos dado", señala un dirigente consultado, que apela a que ellos han cumplido hasta la fecha.

Las relaciones entre el PSOE, ERC y Junts quedaron congeladas con el adelanto electoral efectuado por Pere Aragonès. Ahora se retomarán en Catalunya. Y los socialistas rechazan intervenir desde Ferraz, desligando el futuro del Govern con el de Moncloa. "El Gobierno de Catalunya se decidirá en Catalunya", dijo Peña, parafraseando algo que también destacó Sánchez en la Ejecutiva.

La ley de amnistía seguirá adelante pese los obstáculos que el PP está poniendo en el Senado. De hecho, este mismo martes la mayoría de los populares en la Cámara Alta vetará el texto y lo devolverá al Congreso. El PSOE ha sacado adelante desde el mes de agosto varias votaciones clave junto a sus socios independentistas. Algunas de ellas con incertidumbre hasta el mismo momento de las votaciones.

Debate interno en ERC

De momento, en todo caso, los socialistas le han tendido la mano de forma clara a ERC pese a las palabras de Aragonès apuntando que estarán en la oposición. "Hay muchas cosas que nos unen", destacó la portavoz del PSOE. El PSC también ha rechazado la "oferta" de Carles Puigdemont de que sea él el próximo president. Una ecuación imposible sin la participación de los socialistas catalanes y que el partido ya ha descartado públicamente.

"A ERC hay que dejarle tiempo para que repose los resultados y que hagan una reflexión", apuntan fuentes socialistas. En la dirección del PSOE son conscientes de que en las filas del partido republicano hay "varias voces" y que habrá debates internos para ver qué pasos dar.



La victoria de Illa tiene también otra lectura en Ferraz. Es la motivación que puede suponer para la siguiente cita electoral, la del 9 de junio. Es algo que ya venían transmitiendo desde las filas socialistas tras las elecciones en Euskadi. El PSOE espera una reacción en cadena y la movilización de su electorado para plantar cara al PP de Alberto Núñez Feijóo. "Son un plebiscito para él", destacan en Ferraz.