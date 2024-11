El PSOE busca el equilibrio entre la "unidad" con el PP por la DANA y las críticas a Mazón con Diana Morant al alza

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el luto oficial de tres días por la tragedia de la DANA, el PSOE comunicó que durante ese tiempo no haría declaraciones políticas. Sumar hizo lo mismo. "La confrontación política tiene sus momentos, pero hoy es la hora de la unidad en el dolor, y en la esperanza de encontrar con vida a los desaparecidos", señalaron los socialistas.

Más de una semana después, el papel del PSOE sigue siendo similar. La agenda se ha eliminado prácticamente desde entonces y tampoco se han enviado declaraciones o mensajes desde Ferraz más allá de un documento de apoyo a las víctimas aprobado el pasado lunes en la Ejecutiva federal.

El PSOE no ha entrado al trapo de las acusaciones del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo. Tampoco lo hizo tras la rueda de prensa ofrecida por Sánchez en Moncloa para presentar las primeras ayudas aprobadas por el Gobierno. Los populares enviaron unas fuentes a los medios de comunicación denunciando el "chantaje" de Sánchez al exponer la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Unidad", se limitaron a responder.

Fuentes de Ferraz consultadas por Público señalan que están centrados en las víctimas y apoyando las informaciones del Gobierno. Un Ejecutivo que también ha eludido confrontar con los populares y evitar también el debate de competencias en el que comenzó a entrar de lleno la oposición y el propio president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, prácticamente desde el primer día. Esto incluye también a los ministros de Sumar, que mantienen un perfil similar.

Pero los días van pasando. Las informaciones se suceden y el cerco a Mazón por su gestión se estrecha, incluso dentro de su propio partido. Por ello, desde mediados de esta semana han comenzado ya a deslizarse ciertas críticas públicas al dirigente autonómico y otros cargos de su Gobierno.

Quien está ejerciendo ese papel de cierto equilibrio es la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, pero en calidad de secretaria general del PSPV. La dirigente ha multiplicado su presencia en los medios de comunicación en los últimos días. Entre el miércoles y el viernes han sido hasta siete intervenciones en radio y televisión.

En esas entrevistas se han visibilizado dos asuntos que ejemplifican bien ese equilibrio que, de momento, buscan los socialistas de manera formal. Por un lado, la declaración de que el PSPV apoyará al PP para aprobar los presupuestos autonómicos. "Hay que tener altura de miras", destacó la ministra. "El Govern tiene la obligación de hacer unos buenos presupuestos y la oposición tenemos la obligación de apoyarlos", ha añadido.

Las fuentes socialistas consultadas por este medio niegan que detrás haya una intención de forzar a Feijóo a repetir lo mismo con los PGE de Sánchez. "Es lo que hay que hacer en estos momentos para ayudar, no hay más", señalan. "Ninguna medida presupuestaria del PP va a poder justificar que votemos en contra con la situación que tenemos", señalan en la cúpula del PSPV.

Pero al mismo tiempo tampoco niegan que la comparación podría poner al PP entre la espada y la pared. "No le vamos a exigir a Feijóo que haga lo mismo, esta decisión es independiente. Pero moralmente sí tendría que hacerlo", apuntan las fuentes consultadas.

Poe otro lado, en las declaraciones de Morant ya se han visto las mencionadas críticas, aunque no de forma directa. "Yo sé dónde estaba la delegada del Gobierno [...] Yo en determinadas decisiones o no decisiones que algunos no han tomado, seguramente no me hubiese podido levantar del suelo", dijo por ejemplo en RNE este viernes. "Se depurarán responsabilidades políticas" porque "los hechos son incontestables", ha repetido también estos días sin entrar, eso sí, en el fondo del asunto.

Las fuentes del socialismo valenciano consultadas reconocen que hay cierta inquietud entre algunos dirigentes y militantes por haber estado tantos días sin comunicar a nivel político. Algo que deja más espacio a la derecha mediática y política a imponer su relato. "A confrontar sus mentiras sí estamos saliendo", apuntan en el PSPV.

Y precisamente eso es lo que trató de hacer la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en la noche del viernes. El PP organizó ese día una campaña acusándola de estar ausente en la crisis. Ribera decidió dar una entrevista a la Cadena SER en la que, entre otros asuntos, afirmó haber llamado a Mazón hasta en cuatro ocasiones el día 29 de octubre. Ha sido, hasta la fecha, prácticamente la única ocasión en la que un integrante del Gobierno ha entrado a rebatir de manera directa a los populares.

Mientras tanto, este sábado ha habido manifestación en València para pedir la dimisión de Mazón. Parte principalmente de movimientos sociales y, según señalan fuentes del PSPV, sus militantes tenían libertad para asistir o no. Pero como partido no han convocado de manera oficial.

En paralelo, la estrategia de Compromís es diferente. La formación valenciana sí ha entrado directamente a pedir la dimisión de Mazón ya. También han reclamado a Sánchez y a Feijóo que le quiten el mando de la situación por "incompetente", según las palabras usadas esta semana por la portavoz en el Congreso Agueda Micó.