El PSOE, sobre la candidatura de Olona: "Es muy triste que empiece incumpliendo la ley"

"Respetamos la decisión de la Junta Electoral, pero es muy triste que la señora Olona empiece incumpliendo la ley". Esa es la reacción del PSOE tras confirmarse que la candidata de Vox en las elecciones de Andalucía podrá finalmente presentarse a los comicios autonómicos del próximo 19 de junio. Así lo ha manifestado el portavoz del Comité Ejecutivo Federal socialista, Felipe Sicilia, en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Ferraz.

El portavoz de la dirección del PSOE considera que el Ayuntamiento de Salobreña (Granada), gobernado por su partido, "ha hecho lo correcto" al revisar el padrón de Macarena Olona. Y que eso "no tiene nada que ver" con la decisión de la Junta Electoral que ha decidido que se pueda presentar "pese a que no cumpla la ley". "Una cosa son las condiciones para presentarse y otra las de empadronamiento. Y una es vivir en la casa. El dueño del domicilio ha reconocido que ella no vive ahí", ha añadido al respecto Sicilia.

Además, consideran desde el PSOE que "sería una mala vicepresidenta quien se salta la ley y el Estatuto de Autonomía". En este sentido, ha recordado que una de sus medidas es "cargarse" precisamente el Estatuto de Autonomía. "Es un muy mal inicio más allá que respetamos la decisión de la Junta Electoral", ha reiterado Sicilia. "Ha empezado incumpliendo la norma. Si es como lo va a hacer a partir de ahora, es un mal ejemplo", ha añadido el dirigente socialista.

Por otra parte, sobre las expectativas electorales en sí, que según los sondeos no son muy halagüeñas, ha señalado que están convencidos de que "los resultados van a ser mejores que las encuestas". "Si el PSOE demuestra su fuerza lo hace en las campañas electorales", ha añadido.

Al respecto, ha cargado contra el Gobierno de Juanma Moreno. "Los andaluces son conocedores de cómo la derecha ha perjudicado el sistema sanitario". De este modo, ha afirmado con rotundidad que "salen a ganar" el proceso electoral y ha defendido la "capacidad de diálogo" de su partido si dieran los números para buscar alianzas electoral con otras fuerzas de izquierda.