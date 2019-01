El PSOE cree que habrá Presupuestos y quiere que estén en el Congreso la próxima semana

El PSOE ha asumido las prisas del presidente del Gobierno para presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y el optimismo de que saldrán adelante. Así lo expresó este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien aseguró que en el partido "sólo contemplamos que se aprueben", y dijo que estará en la Cámara Baja la próxima semana.

Abalos, que compareció en conferencia de prensa tras la Ejecutiva Federal del PSOE, recordó que el Gobierno ha venido sacando adelante todas las iniciativas que ha llevado al Congreso, y cree que lo mismo puede ocurrir con los Presupuestos.

El dirigente socialista explicó que ahora se va a iniciar una negociación con todos los grupos políticos, sin exclusiones, "porque no tenemos prioridad en ningún grupo parlamentario", precisó. En este sentido, respecto a las amenazas del PDyC de no apoyarlos y presentar enmienda a la totalidad, Ábalos contestó: "Los Presupuestos no vamos a someterlos sólo a la consideración del PDyC".

Además, el "numero tres" del PSOE indicó que no ha está previsto ningún gesto con Catalunya, "porque vamos a tener los mismos gestos con todas las comunidades autónomas, que son los gestos de las políticas sociales, de las inversiones, que van a mejorar notablemente la situación de nuestros ciudadanos, vivan donde vivan"; afirmó.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa que ofreció tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE celebrada en Ferraz. EFE/Fernando Alvarado

Pâra Ábalos, el convencimiento de que se aprobarán los Presupuestos viene dado de que son "unos buenos Presupuestos con unas buenas respuestas a los problemas de los ciudadanos, y que van a mejorar la situación de muchas comunidades autónomas"; recalcó.



El futuro de Susana Díaz

El secretario de Organización también contestó a varias preguntas sobre la situación de Andalucía y, aunque dijo que su inquietud está en el gobierno de ultraderecha que se está formando, todas giraron sobre el futuro de Susana Díaz.

Ábalos se esforzó en aclarar que los socialistas andaluces tienen manso libres para tomar las decisiones que estimen oportunas, pero recordó que la dirección federal no va a estar como mera espectadora, y que cumplirán con la función que tienen en los Estatutos.

El dirigente socialista se esforzó en decir que, de momento, no está hablando de ampararse en ningún artículo ni en tomar ninguna decisión ya que, según dijo, el resultado de Andalucía es "un hecho electoral,", no un "hecho orgánico".

Eso sí, al ser preguntado por su consideración de que los liderazgos políticos se miden en función de los éxitos o fracasos, se ratificó en dicha afirmación y dijo que esto le corresponderá a los militantes andaluces decidirlo en un proceso de primarias.

No obstante, ni dio a entender que el PSOE federal quisiera abrir ese proceso y, a la vez, recordó con el Congreso Regional se ha celebrado hace sólo un año, por ello insistió en que "el problema de Andalucía no lo tiene el PSOE ni Susana Díaz, nuestra inquietud está en el Gobierno de ultraderecha que se está formando, y en los pactos ocultos"; afirmó.