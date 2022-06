El PSOE cree que las nuevas medidas anticrisis aportan "seguridad" y el PP pide al Gobierno que vaya "más allá"

Unidas Podemos muestra su satisfacción al lograr que una parte importante de sus reivindicaciones se incluyan en el nuevo decreto anticrisis, tras una negociación con el PSOE cerrada in extremis.

Los principales líderes del espacio han destacado las mejoras introducidas en el decreto, aprobado este sábado en el Consejo de Ministros tras una prolongada negociación, como las ministras Yolanda Díaz e Ione Belarra.

También el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reivindicado su papel de para potenciar el decreto, dado que sin su presencia no estarían las principales medidas del decreto. "¿Nos habría gustado bajar el abono transporte a 10€? Sí. ¿Nosotros habríamos aprobado un cheque de 300€ y no de 200€? Sí. ¿Querríamos que el impuesto a las eléctricas empezara ya? Sí. Pero, sin nuestra presión, no habría ni bajada en el abono, ni cheque ayuda, ni impuesto", ha reivindicado en redes.

Por otro lado, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, ha señalado que su espacio ha conseguido "importantísimas medidas", que es para lo que están en el Gobierno con la importantísima ayuda de 200 euros todos los meses para personas con ingresos de hasta 14.000 euros, o el futuro impuesto a los beneficios de las eléctricas. "Esa es nuestra tarea en el Gobierno de España", ha explicado el también dirigente de IU.

Feijóo ve un acierto la bajada del IVA de la luz

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha considerado un acierto la decisión del Gobierno de bajar el IVA de la luz y le ha pedido que vaya "más allá" en lo que califica de copia de las propuestas económicas del PP tras la derrota del PSOE en las elecciones andaluzas.

"Tras el varapalo en Andalucía, el Gobierno acierta al copiar las medidas del PP en el Consejo de Ministros para bajar el IVA de la luz y ayudar a los vulnerables, pero se equivoca en no ir más allá", ha señalado en un tuit Núñez Feijoo.

Feijoo ha instado al Gobierno a "ajustar el IRPF a rentas medias y bajas al estar recaudando más, reducir el gasto del Gobierno más caro de la historia y trabajar para suspender el impuesto de hidrocarburos y que baje así el precio de la gasolina", tal y como se recoge en el Plan de medidas urgentes y extradordinarias en defensa de las familias y la economía de España del PP.

"Está a tiempo de asumir el resto de medidas y ayudar de verdad a los españoles", ha insistido el presidente popular tras la aprobación este sábado por parte del Gobierno de un decreto de medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania con un gasto superior a 9.000 millones de euros.

El PSOE: las medidas aportan "certezas y seguridad" a la ciudadanía

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha ensalzado este sábado las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania porque aportan "certezas y seguridad" a la ciudadanía.

Ha celebrado la prórroga de las medidas anticrisis y la aprobación de las nuevas como una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con "bajos ingresos" y la reducción de un 50% el precio de los abonos de transporte mensuales expedidos por el Estado, entre otros.



En una época de incertidumbre, ha dicho el socialista, el Gobierno aporta "certezas y seguridad a su población", mientras el PP "es la voz de su amo", que, a su juicio "son los intereses económicos". En este sentido, ha pedido al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que haga oposición constructiva porque "está muy alejado" de "la credibilidad, certeza y seguridad que la ciudadanía necesita".