El PSOE denuncia una agresión homófoba al secretario LGTBi+ de Andalucía

"Esta noche he sufrido una agresión homófoba en las Setas [en Sevilla]. Acabo de llegar del hospital. Estoy sin teléfono. Tengo dolores y contusiones pero me encuentro bien", escribió en su cuenta de la red social X esta madrugada Manuel Rosado, secretario del Área LGTBi+ del PSOE de Andalucía.

"Gracias a todos por el apoyo. Me duelen las costillas, sobre todo al andar, por los puñetazos y patadas. Pero no tengo nada roto. No os preocupéis porque pese a todo, me encuentro bien", agregó después.

El PSOE ha denunciado lo sucedido en un comunicado enviado a los medios. "Queremos mandar todo nuestro cariño y apoyo a nuestro compañero. Actos como este, producido un día antes de que se conmemore el Día Internacional contra la LGTBifobia, son inaceptables en una sociedad democrática y plural", escriben en la nota.

En ella, añaden: "El discurso de odio promovido por la ultraderecha alimenta este tipo de comportamientos. Según datos del Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad registraron en 2023 un aumento de más de un 30% de delitos de odio respecto al año anterior".

No es un "incidente aislado"

Para el PSOE, además, "este acto no es un incidente aislado respecto a la violencia política a la que se está sometiendo a cargos y militantes del partido. Ejemplo de ello también es Ana Sánchez, procuradora socialista y vicepresidente segunda de las Cortes de Castilla y León, que vio en noviembre cómo un individuo encapuchado se presentó en su domicilio durante la madrugada lanzando mensajes de odio. Lejos de mostrar su repulsa, la ultraderecha de Vox ha pedido información sobre el dispositivo policial que se le implantó tras aquel episodio".

El comunicado remacha: "La ultraderecha de este país puso el foco en el PSOE, en sus sedes y en sus militantes hace meses. La sede federal de Ferraz sigue sufriendo la manifestación diaria de ultraderechistas, al igual que otros lugares como Burgos o Ponferrada. La intensidad de los ataques y las amenazas no ha bajado desde el mes de noviembre y las agresiones suman ya más de 150. En este mapa interactivo se pueden consultar las sedes que han sido atacadas".