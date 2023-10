El PSOE dilata el reconocimiento del Estado palestino, una promesa de la etapa de Zapatero

Al igual que el conflicto del Sáhara Occidental, el de Israel y Palestina es un asunto muy sensible en la izquierda española. El PSOE se ha mostrado de manera histórica muy vinculado a la resistencia de Palestina. Ya en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno se produjeron gestos muy simbólicos. Pero en el aire está todavía una de las promesas concretas sobre este asunto: el reconocimiento del Estado palestino.

El partido que lidera actualmente Pedro Sánchez apuesta sobre el papel también por un reconocimiento del Estado de Palestina. El propio Sánchez lo ha verbalizado en varias ocasiones. En 2015 y 2017 incluso prometió que llevaría a cabo ese reconocimiento cuando fuera presidente del Gobierno. Lo hizo tras reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Los socialistas también incluyeron en sus resoluciones del 40º Congreso, celebrado en octubre de 2021, una mención expresa a este reconocimiento. "Vemos necesario impulsar, junto a otros países europeos, el reconocimiento al Estado palestino, que pueda convivir en armonía con el Estado de Israel. Apostamos por un diálogo serio y sincero que derive en una solución viable y justa al conflicto que garantice una paz estable y duradera en la región".

El hipotético reconocimiento del Estado palestino por parte de España no sería nada más que un acto de apoyo político y simbólico. En Europa ya han dado este paso algunos países como Polonia, Hungría, República Checa, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Malta y Chipre.

Es también una reclamación de las propias autoridades palestinas, integrantes del partido Fatah, hermanado con el PSOE y enfrentado con Hamás. Sánchez se ha reunido incluso durante esta legislatura con Abbas en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU de 2022.

De hecho, el ministro de Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, puso el asunto encima de la mesa el pasado mes de abril tras un encuentro con José Manuel Albares. El político palestino señaló ante los medios "la necesidad de que España tome la decisión de reconocer al Estado palestino". "Hemos hablado bastante tiempo sobre este tema", añadió.

La Autoridad Nacional Palestina consideraba además que el semestre de presidencia española del Consejo de la UE podría ser el momento propicio para ello. El ataque sin precedentes de Hamás y la respuesta militar de Israel sobre Gaza han complicado el asunto si es que alguna vez estuvo en la agenda española.

La mención expresa a "otros países europeos" en la citada resolución del PSOE de 2021 no es baladí. Fuentes socialistas consultadas por Público señalan que el contexto europeo tiene que ser favorable a un movimiento político de este tipo. Es decir, que necesitan sumar apoyos de otras potencias europeas con cierto peso y no ir por libre. Una situación que todavía no se ha dado y que se antoja también difícil en el contexto actual.

El posicionamiento oficial del actual Gobierno es la siguiente: "la necesidad de retomar la vía del diálogo entre las partes para avanzar hacia la paz sobre la base de la materialización de los dos Estados, única solución estable, duradera y justa para el conflicto y para la paz en la región". El PSOE usó una fórmula parecida en su último programa electoral, con el que se presentó el 23 de julio.

Este posicionamiento, según destacan las fuentes consultadas, implica un reconocimiento ya de por sí del Estado palestino. Según fuentes diplomáticas, el ministro Albares incidirá en esta solución durante los próximos días, en un contexto donde el conflicto y la violencia están copando la actualidad internacional.

Desde el PSOE miden sus palabras sobre este asunto y dicen estar en consonancia con las declaraciones de Albares. Los socialistas han evitado condenar los ataques de Israel contra Gaza, posición contraria a la que mantienen sus socios de Sumar.

Mientras, en Ferraz y Moncloa critican en este sentido el intento del PP de instrumentalizar para su beneficio y generar división un conflicto tan complejo. "Lo que se espera del líder de la oposición es que estuviera del lado del Gobierno", señaló este martes al respecto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La etapa de Zapatero y Moratinos

Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores durante los Gobiernos de Zapatero, se pronunció ya en favor del reconocimiento del Estado palestino cuando era ministro. El propio Zapatero viajó en 2009 a los territorios palestinos, una visita histórica.

Moratinos, además, tras salir del Gobierno, se ha implicado también en este asunto. "El tiempo ha llegado para que la UE reconozca Palestina", dijo en el año 2018 durante una vista a la ciudad de Ramala, en Cisjordania.

Por otra parte, en 2014 el Congreso de los Diputados aprobó instar al Gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy, a "promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano". Lo hizo además casi por unanimidad. La moción fue impulsada por el PSOE.