El PSOE exige a Feijóo y Ayuso que pidan el acta a un diputado del PP que compara a Sánchez con un dictador

Unas declaraciones "absolutamente indignas y de una bajeza moral extrema incluso para el PP e incluso para Ayuso". De esta manera han reaccionado en el PSOE a un vídeo publicado en la red social X por el diputado del PP de Madrid Ismael Sirio.

En él, el anterior responsable de redes del PP con Pablo Casado hace un ejercicio de "imaginación" sobre unas supuestas elecciones donde el PSOE pierde y Pedro Sánchez se niega a abandonar Moncloa. "Imagina el día después de las próximas elecciones generales. Imagina que el PSOE se pega un batacazo electoral. Pedro Sánchez decide no abandonar el poder… A mí no me parece tan raro ¿y a ti?", señala.

Imagina el día después de las próximas elecciones generales.

Imagina que el PSOE se pega un batacazo electoral.

Imagina que Pedro Sánchez decide no abandonar el poder…

A mí no me parece tan raro ¿y a ti? pic.twitter.com/cLg2sdCdWi — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) September 30, 2024

Ante el vídeo, el PSOE señala que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso debería exigirle el acta a Sirio "para que los madrileños no le paguen la fiesta a un diputado que no merece serlo". Los socialistas se dirigen también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Le pedimos que actúe al respecto. Eso sí, no nos sorprendería que ni Feijóo ni su jefa Ayuso tomaran cartas en el asunto. El PP ha hecho del insulto su forma de hacer política", destacan en Ferraz.

"Ante la falta de ideas -llevan desde 2017 sin hacer un congreso para revisar su ideario-, solo pueden insultar y pedir elecciones. Por recordar, estos calificativos los ha lanzado Feijóo contra Sánchez: Déspota, caudillista, ególatra, adanista, felón, débil, sectario, irresponsable, autoritario, frívolo, populista, corrupto, inmoral, tic patológicos, etc.", recuerdan fuentes de la dirección socialista.

Para el PSOE, este vídeo supone un ejemplo más de que el PP "sigue instalado en la fase del duelo". "No han superado que perdieron las elecciones del pasado 23 de julio, pese a que sus encuestas llevaban meses diciéndoles que esta vez sí. Es por ello por lo que día tras día piden elecciones nuevas. Aunque el ejercicio hecho hoy por un diputado de Ayuso es incalificable", destacan.